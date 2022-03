A farsangi időszak utolsó három napja a farsangvasárnap, farsanghétfő és a húshagyókedd. Ez utóbbi napon, azaz március elsején terveztek télűző felvonulást Pátkán a helyiek. A hagyományos maszkos alakoskodások, dramatikus játékok szép példája az, ami nyolc esztendeje zajlik minden húshagyókedden a településen.

A régi hagyományos népszokások szerint medvemaszkos vagy kecskemaszkos alakoskodók élesztették a telet és hívták a tavaszt – így történt itt is, csak éppen még ijesztőbb ördögi maszkokban hangoskodtak a felvonulók. Ahogy Pátkán, úgy egyébként is a farsangvégi télűző népszokások leglátványosabb eleme azonban a kiszebáb égetése, amely az elmúlt években ismét egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A babona szerint a kiszebáb elégetésével az emberek megszabadulnak a rájuk nehezedő bajtól és beengedik helyette a jót.

Ugyanez igaz a természeti körforgásra is: a tél elégetésével vonzzák be a tavaszt, az újjáéledést. Ez a téltemető népszokás elevenedett meg az óvodás és kisiskolás gyerekek előtt Pátkán, ahol láthatóan nagyon élvezték a gyerekek a különleges programot. Olyan nagyon akarták már ők is, hogy vége legyen a télnek, hogy jó hangosan kiabálták: „Vesszen a tél!” Akkor is, ha amúgy az elmúlt tél meglehetősen gyengécskére sikeredett… E kívánalmak mentén gyújtották meg a kiszebábot, amely mind a lángok martalékává vált.

- Immáron nyolc éve kezdtük el és tesszük húshagyókeddre minden évben ezt a programot – árulta el az ijesztő maszk mögül Varga Géza szervező, miután lezárta a télűző programot s a gyerekek visszaindulhattak az óvodába, iskolába.

– Hétfőn láttuk ugyan, hogy megjött a tél, de remélem, most, hogy meglátott minket, sikerült elijeszteni – tette hozzá, ahogy azt is: 10-13 fő mindig részt vesz a télűzésben, s így csatlakoznak hozzájuk a gyerekek is. – Fontos, hogy a gyerekeknek jó emlékeik legyenek és a farsangi időszakot is lezárhassuk.