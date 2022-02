Még javában folytak az előkészületek, amikor a helyszínre érkeztünk. Való igaz, kicsit hamarabb mentünk, mint a kezdés, de már így is elárasztotta a művelődési házat és környékét a gyerekzsivaj. A fiatalok szorgosan cipelték zsákjaikban a jelmezeket. Akadt olyan is, akin menet közben félig már rajta volt a maskara. Majd ütött az óra, és kezdődött is a farsangi délután, mely során a szervezők először egy kézműves-játszóházzal készültek. Itt a részt vevő lurkók farsangi álarcokat készíthettek. Ezt követte a Kákics zenekar fergeteges zenés műsora és a mezőföldi moldvai táncház. Ez utóbbit a művelődési ház vezetője, Kiss Péter tartotta. Az esemény végül egy hatalmas fánkpartival zárult, melyre a fánkokat két helyi hölgy készítette. A télbúcsúztató rendezvényre igen sok gyermek és szülő kilátogatott. A hangulat pedig magáért beszélt, melyet csak tetézett a csokoládéosztás – az édességet a beöltözött gyermekek kapták. Kérdésünkre, hogy miért nem rendeztek jelmezversenyt, Kiss Péter azt felelte, nem szerettek volna csalódott gyermekarcokat látni. A részvétel a fontos, és nem a verseny!