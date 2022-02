Az idei már nem az első alkalom, hogy a Vörösmarty Mihály Könyvtár csatlakozik a nemzetközi könyvajándékozás napjához. Bár a jeles dátum minden évben február 14-e, a székesfehérvári olvasóközönséget több napon át meglepetésekkel várja a könyvtár. – Több szempontból is fontosnak tartjuk ezt a kezdeményezést. Egyrészt azokat az olvasóinkat szeretnénk meglepni, akik rendszeresen járnak hozzánk, másrészt ez arra is jó alkalom, hogy akik nem igazán ismernek minket, most találkozhassanak velünk – mondta Baráth Katalin, a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasószolgálati osztályvezetője.

Többféleképpen készül meglepetéssel a könyvtár; a keddi naptól nyitvatartási időben vakrandira várják az olvasókat. Baráth Katalin elmondta, ennek keretében körülbelül hetven darab könyvet csomagoltak be és címkéztek fel néhány információval, ami alapján az olvasó ki tudja választani a neki tetszőt. Azonban a héten akkor sem kell meglepődnünk, ha elhagyott könyveket találunk az utcán. – Elsősorban felnőtteknek szóló könyveket „hagytunk el” a város különböző pontjain. Nagyjából 50-60 darab kötet vár új gazdára az utcákon, ezeket már hétfőn elkezdtük kihelyezni. Tulajdonképpen szinte minden témában találhatnak majd könyveket, magyar és idegen nyelvűeket egyaránt – emelte ki az osztályvezető. A könyvtár szívesen várja a visszajelzéseket a kötetek sorsával kapcsolatban, hogy megtalálójuk elolvasta, vagy esetleg továbbajándékozta-e azokat.