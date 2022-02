– Örömmel fogadtuk, hogy mi lehetünk ennek a vándorkiállításnak a következő helyszíne. Úgy gondolom, a diákok számára ez a fajta szenvedély, amit kortársaimmal űztünk annak idején, már kuriózumnak számít. Ők már bélyeget valószínűleg csak kiállításon fognak látni, viszont a gyűjtők olyan tematikus tervek alapján rakták össze a tárlatot, ami az általános iskolai korosztály számára nagyon-nagyon élvezetes. Mesék, állatok, lepkék és rovarok is feltűnnek az egyes darabokon – mondta a tárlatról Hajzer Miklósné tag­intézmény-vezető.

Farkas László, a városrész önkormányzati képviselője felidézte, iskolás korában maga is szenvedélyes bélyeggyűjtő volt. Hozzátette, a bélyegek amellett, hogy látványosak, tanítják is a gyerekeket.

A tárlat jelenleg az ötödik állomáson színesíti a mindennapokat. Laczi Zoltán, a Székesfehérvári Városi Bélyeg­gyűjtő Kör elnöke elmondta, szeretné, ha minél több fehérvári iskolába eljuthatna a különleges tárlat.

– A bélyegek méret-, tartalom- vagy éppen formabeli sokszínűségét is szeretnénk kitárni a diákok előtt, mert nem biztos, hogy a mai világban még találkoznak egyáltalán bélyeggel. Szeretnénk megmutatni, hogy milyen csodás dolgok vannak a világban, ugyanakkor nemcsak a sokszínűség és a tartalom megmutatása a lényeg, hiszen ezekből tanulni is tudnak: a mesék alakjait, a természet virágait és állatait is felismerhetik a kiállított bélyegeken. Gyűjtőtársunk rövid tájékoztatást is ad a gyerekeknek a bélyegekről és a gyűjtésről is – tette hozzá az elnök.