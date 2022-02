Cél, mindamellett, hogy továbbra is leglátogatottabb kiállítóterek között legyen a múzeum, hogy minél több olyan programot valósítsanak meg, ami a vidéki családokat is a kiállításokra vonzza.

Aki ma sétál be a Magyar Nemzeti Múzeum főbejáratán, jelentős változások kezdetével szembesülhet: eltűntek a fogadótér régi, több mint fél évszázados bútorai, és a kiállítások mellett múzeumshopban is vásárolhat emlékeket a látogató. L. Simon László, a múzeum főigazgatójának egyik első látványos változtatása volt ez a nemzet elsőszámú múzeumában, amelyet azonban több is követ – árulta el sajtótájékoztatóján. A tárlatok tematikájának átalakításán túl, érinti a változás a kiállítótereket is, sőt, stratégiai változást tervez a hosszútávú tervekben: az állandó kiállításokat ma már nem 50-60 évre, hanem maximum 20 évre tervezik, hiszen így is nagy mennyiségű leletanyag pihen a raktárakban, amelyek kiállításra érdemesek.

- Az a cél, hogy legalább egy évben egyszer mindenki eljöjjön a Magyar Nemzeti Múzeumba, s ha vasárnap reggel egy család felébred és azt kérdezi, hogyan töltsük el tartalmasan a napot, akkor eszébe jusson a múzeum – mutatott rá a főigazgató, nemzetközi példákat említve: tematikus foglalkozások kicsiknek és nagyobbaknak, tárlatvezetések, születésnapi zsúrok és számos olyan program megvalósítható, aminek van létjogosultsága a Magyar Nemzeti Múzeum falai között is. A kiállítóterek átalakítása és megújítása részlegesen zajlik majd, amely miatt nem tervezik a múzeum bezárását.

– Maximum elparavánozzuk az átalakítás alatt álló területeket, az egyéb munkákat pedig a késő esti órákban vagy hétfőnként végzik majd a szakemberek – fogalmazott L. Simon László. A leletanyagok bemutatása során törekedni kell arra – tette hozzá -, hogy a külföldi látogatók számára is releváns üzeneteket hordozzon az adott téma, amely által a magyarság történelme jobban megérthető legyen. A vidékről érkezők megszólítása szintén fontos célkitűzés, ahogy az is, hogy a múzeum főépületen kívüli kiállítótereire, tagintézményeire is nagyobb figyelmet fordítsanak.