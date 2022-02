Péntek délután a helyi óvoda parkolójából indult a menet, amely egészen a Petőfi Sándor Művelődési Ház udvaráig tartott, ahol a hagyományokhoz híven kiszebábot égettek. No, de ne szaladjunk ennyire a történések elé. Odaérkezésünkkor ugyanis nem várt létszámú tömeget láttunk felvonulni. Kicsik és nagyok, fiatal felnőttek és idősek egyaránt meneteltek szorgosan a végcélig. Ha jól láttuk, a sokaság legfiatalabb tagja alig lehetett néhány hónapos, ennek ellenére békésen átaludta a zajongást. Szóltak a dobok, kereplők és az edények. Voltaképpen bármi jó volt, ami hangot adott ki. Volt, aki egy műanyag flakont töltött meg kavicsokkal, így igyekezett felvenni a többiek zajongási ritmusát. Nagyjából negyed órába telt, míg a menetelők elérték célállomásukat, a művelődési ház udvarát, ahol már javában készítették a tüzet, hogy elégethessék a kiszebábot, aminek télbúcsúztató jelentése van. A hagyomány szerint amellett, hogy égetésével a téltől köszönünk el, a betegségeknek és a rossz szellemeknek is búcsút intünk. Ezt manapság, ahogy Lepsényben is tették, köztereken szokták végrehajtani. A jelen lévők különböző zajkeltő eszközökkel, kereplővel, csörgővel, mondókákkal és kántálással zavarják el a ros - szat. A „rituálé” végül a baba meggyújtásával teljesedik ki, ami elhozza a közelgő tavaszt és a melegséget. A szokás térségenként néhol eltér, van, ahol papírra is vetik gondjaikat és azt dobják tűzbe, míg máshol csak dallal űzik el a „gonoszt”.