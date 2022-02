Teljes pompájában virágzik a hét hóvirágfaj huszonnégy változata – két és fél hektáron összefüggő virágszőnyeget alkotva. Azért hangsúlyozzák a szakemberek, botanikusok, s a park kezelője, fenntartója e két számot, mert ez illusztrálja a hosszan tartó virágzást. Különböző helyekről, tájakról érkeztek a hóvirágok, pontosabban telepítették őket Alcsútra a parkosító, növényszerelmes Habsburg József nádor családtagjai, így nemcsak formailag változatosak a tavaszi hírnökök.

Elhúzódik a nyílási idejük, hosszan élvezhető a látványuk. A szokásos tavaszi időben március 8–15. között a legszebbek a későn nyíló, nagyfejű fajok, mintha csak a nőnapra és a 48-as forradalom évfordulójára kedveskednének nekünk, magyaroknak.

Halász Antal, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának „hóvirág-specialistája” töviről hegyire ismeri, melyik honnan érkezett. A Krímből, a Kaukázusból, a török hegyoldalakból, Olaszországból, Görögországból hozták ide őket, s ültették el gondos kezek. Eurázsiában húsznál több hóvirágfaj fehérlik, némelyik már decemberben kibátorodik a hó vagy avar alól. Magyarországon az erdőkben is megtalálható, a Vértesben bizonyosan, de országszerte másutt is. A Pompás nevezetű a legtetszetősebb a nagy fehér harangfejecskéjével. Ha közelről vesszük szemügyre az alcsúti parkban is a gyönyörűséges virágszőnyeget, láthatjuk: nem is egyformák! A fehér szirmok mellett zöldesek is láthatóak, s a levelek is keskenyek, szélesek, világos- illetve haragoszöldek, melyik milyen.

Az Alcsúti Arborétum egész héten tíz órától este hatig nyitva tart, s a Felcsúti Kisvasút is beindul a hóvirágszezonra, tájékoztatott Sárközi Bettina, a parkot üzemeltető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány munkatársa. A felcsúti Puskás Akadémia megállónál ingyenesen parkolhatnak, fel a vonatra, s irány az alcsúti kastélykert! A gyerekek ma már ritkán vonatoznak, főleg nem ilyen mesebeli kisvasúton. Közel a park bejáratához lehet leszállni. Ma már senkit nem kell figyelmeztetni, hogy a hóvirág védett növény, szedni, pláne hagymáját kitépni tilos. Persze nem a büntetés az igazi visszatartó, hanem a természet szeretete, e szépség megóvása a szívügye a látogatóknak.