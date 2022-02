A hiánypótló digitális kalendáriumba a január hónap kivételével – ahol magát a kincset mutatják be – az ezüstlelet által inspirált művészeti alkotások kerültek. Megyénkből három is: egy grafika és két kerámia. Polyák István festő- és grafikusművész fantáziaképe (május hónapot jeleníti meg a naptárban) az egykor volt pannon-tájba, az akkor hajózható vízi környezetbe helyezi a római birodalomban előkelő tisztséget betöltő Seuso palotáját. Miklós János keramikusművész Garda Naviculam c. műve (június) a Seuso-tálon is olvasható felirathoz, a Pelsóhoz kapcsolódik. A művész a római kori halászat ábrázolásával a Balaton egyik őshonos halával, a gardával társítja alkotását. A Seuso mosdótál kerámiamását (szeptember) Pál Zsuzsanna keramikus készítette. Ennek a Fejér Megyei Hírlapban és hírportálunkon közölt fotója került a naptárba.

Az internetről ingyenesen kinyomtatható naptárban további alkotók és műveik szerepelnek, festmények: Veloz Nórától A Seuso-kincs, Gerő G. Andrástól a Seuso-kupás csendélet homárral, Vészabó Noémitől a Seuso-tál medalionja címekkel; ötvösmunkák: Jajesnica Róberttől a Seuso-tál másolata, Lapis András Pelso-Balaton emlékérme; Benedek Imrétől a Seuso-kincs bélyegblokkjai; Csík Jenő könyvillusztrációja a kincs illatszeres dobozáról, valamint desszertként a Gard’Ann Cukrászda Seuso inspirációjú süteménye.