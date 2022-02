Információink szerint az Amazon egyik sikersorozatának, Tom Clancy Jack Ryanjének egyik jelenetét forgatták ma, csütörtökön délután a Fehérvár Enthroners otthonában, a First Fielden. A Takarodó úti pályát titkok sűrű leple fedte be, de megtudtuk, hogy az Enthroners csapat adta, illetve verbuválta a statisztákat, akik nem meglepő módon amerikai futball-játékosokat alakítottak a nagyszabású produkcióban. A First Field pálya pedig Washington DC-be költözött át, persze csak amíg a forgatás díszletéül szolgált. A forgatásról, annak helyszínéről sajnos felvételt nem készíthetett kollégánk.