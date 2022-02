Mondhatni egyfajta felüdülés volt a farsangi időszak, amely alatt a fehérváriaknak bőven volt lehetőségük válogatni a programok közül. Bár elsősorban a gyerekekről szólnak ezek a napok, azért a felnőttek is találhattak kedvükre való eseményt. Az Aranybulla Könyvtár foglalkoztatótermében díszíthették az álarcokat a résztvevők, a szervezők nem álltak a kreativitás útjába, hiszen színes díszítőelemeket, csillámokat is biztosítottak az összegyűlt társaságnak.

Az Aranybulla Könyvtárban maszkokat készítettek Forrás: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

Családi programok várták az érdeklődőket a Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvarban is a farsangi időszakban. Egy délutánon át sorakoztak egymás után a kikapcsolódást biztosító programelemek, és ha lehet így mondani, a „farsang illata” lengte be az épületet. A többi program között sorra sültek ugyanis a szalagos fánkok, amelyek kiszaggatásában, megformálásában is részt vehettek a vendégek, de minden bizonnyal a kóstolás folyamatát élvezték a legjobban. A jól megszokott módon, porcukrosan, lekvárosan kerültek a tányérokra az édességek. Farsangfarkán sem maradtak program nélkül a fehérváriak. A Szabad Színház társulatának tagjai minden erejükkel azon voltak, hogy elűzzék a telet.

Zeneovi várta a kicsiket, odaillő öltözet, maskara dukált Forrás: Nagy Norbert/Fejér Megyei Hírlap

Többek között boszorkány-, farkas- és ördögjelmezbe bújva vonultak a város utcáin az Országalmától a Jancsár piacig, zenével és hangos kiáltásokkal kísérve. A maskarás felvonulók fánkkal kínálták a járókelőket, és természetesen azt a kiszebábot is magukkal vitték, amit a hagyományoknak megfelelően a nap folyamán el is égettek. Mielőtt a résztvevők a Jancsár kertbe értek volna, ott még a hó is szállingózott, de mire megérkeztek, elállt. Reméljük, ez a sikerüket jelzi, és kellően messzire űzték a telet.