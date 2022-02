Már itt elveszítem a fonalat (hogy stílusosak legyünk), de azt látom, hogy a lányok, asszonyok szépséges karkötőket alkotnak a szombat délelőtti fabrikáló kézműves foglalkozáson. Krisztián Nóra könyvtárosnak, a polgárdi művelődési ház és könyvtár megbízott igazgatójának most is az ügyes kezű Kiss Margit Róza segít, aki állandó felnőtt résztvevője a kreatív könyvtári alkalmaknak.

Ottjártunkkor a három leányzó – a hetedikes Homályos Renáta, az ötödikes Varró Zita és a harmadikos Gyenes Boróka – lelkesen veti bele magát a munkába. Néha nem is értjük egymás szavát, meg kell ismételnem a kérdésemet, de ez nyilván a szájunkat, orrunkat eltakaró fránya maszknak (még ha piros, kék, fekete, pöttyös vagy éppen Minnie egeres is) tudható be.

Zitát anyukája, Nagy Valéria is elkísérte a foglalkozásra, sőt, maga is karkötőkészítéssel bíbelődik. A röpke órácska hamar eltelik, már szedelőzködnek, még a délelőtt folyamán Siófokra autóznak a nagymamához.

– A pandémia oldásával újra havonta rendezünk fabrikáló szombat délelőttöket itt, a könyvtárban – mondja Krisztián Nóra. – Januárban őzikét varrtunk, márciusban kokárda készül nemzeti ünnepünkre, áprilisban aztán a húsvétra való készülődés kerül terítékre a kézműveskedés valamelyik válfajában.

A könyvtári Mini Galéria tárlóiban Kiss Margit Róza munkáit is megcsodáljuk. A színes, horgolt mese- és állatfigurák vidámságot, sok mosolyt hordoznak, az erdei manók, a Diótörő balettből ismert játékok szomszédságában jól megférnek egymással a cicák, kutyák, a delfinek, békák, a rókák és persze a lovak, a felséges paripák.

Róza lovak iránti szeretete nem véletlen. A világéletében az egészségügy területén dolgozó asszony a lovassport berkeiben is otthon érezte magát. Férje 12 évvel ezelőtti haláláig fogathajtóként aktív résztvevője volt a megyei kettesfogathajtó-bajnokságoknak.