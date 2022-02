Két anyaországi egyesület fektette le annak a barátságnak az alapjait, mely múlt péntek óta szerződött partnerségi kapcsolattá is vált, összekötve a Fejér megyei és a kárpátaljai települést. A Csókakői Szent Donát Borrend már több mint egy évtizede szervezi a Szent Donát Borünnepet úgy, hogy az esemény egyben a Kárpát-medencei Borrendek Találkozója is. Nemcsak nevében, teljes tematikájában is az, így minden elcsatolt terület képviselteti magát az egész napos ünnepen.

Kárpátalját tudták bevonni utoljára az összes közül, és ebben nagy szerepet játszott a határon túli kirándulásokat is szervező Rákóczi Szövetség, melynek közreműködésével eljutottak 2019-ben a csókakői borlovagok a kárpátaljai Nagymuzsaly községbe. A szállás­adók és a vendégek hamar megtalálták a közös hangot és egy rövidnek tűnő hosszú hétvége alatt barátságok szövődtek. A kapcsolat motorja a borrend nagymestere, Bognár Gábor, aki most is tagja volt annak a delegációnak, amely a testvér­települési szerződés aláírása miatt utazott ki Kárpátaljára. Bognár a Fejér megyei település alpolgármestere is egyben, így az aláíráskor ő ülhetett Fűrész György polgármester oldalán.

Jelenleg Nagymuzsaly – 13 másik községgel együtt – Beregszász kistérségéhez tartozik közigazgatásilag, így a legnagyobb magyar lélekszámmal bíró kárpátaljai város polgármestere, Babják Zoltán képviselte Nagymuzsalyt, s ült ahhoz az asztalhoz, ahol már csak az aláírásra várt a testvér­települési szerződés február 11-én. Babják mellett Jakab Erika, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nagymuzsalyi alpszervezetének elnöke, a kapcsolat kialakításának másik motorja ült. Babják az ünnepélyes pillanatot követően elmondta, maga az okmány csak egy papírlap: a két település feladata és felelőssége azt valódi tartalommal megtölteni. A kistérség vezetője hozzátette, bízik abban, mind a két fél számára gyümölcsöző kapcsolat köttetett. Fűrész György, Csókakő polgármestere emlékeztette a résztvevőket, hogy már most olyan szoros és sokrétű a partnerség, hogy elmondhatja azt, egy tartalommal már megtöltött kapcsolatot szentesítettek az aláírásukkal.

Az anyaországból kiutazó delegáció tagjai az aláírást követően együtt ebédeltek a beregszászi és muzsalyi elöljárókkal egy hatalmas szőlőbirtok szívében, ahol a vendégeknek nemcsak meleg fogadtatásban volt részük, hanem egy hamisítatlan, magyar, sírva ünneplő műsorban is. A Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum diákjai közel 20 perces műsorának mondanivalója az volt: magyarnak lenni igenis jó.

A csókakőiek és kísérőik később visszatértek Beregszászra városnézésre. Jakab Erika kalauzolásával megnézték többek között a hatalmas református templomot, a magyar egyetem impozáns épületét, a Szerelem kövét a Vérke patak partján. Nemcsak általános informá­ciókkal gazdagodott a dele­gáció, hanem egy-egy titkos vagy érdekes anekdotával is.

A hétvége további látnivalókat tartogatott a vendégeknek, hiszen megnézhették Muzsaly ősi, ma még romos, megmentésre váró, tatárjárást követően épült romtemplomát, a napjainkban is működő aranybánya meddőjét, a csodálatos óvodát, az 1978-ban épült, fejlesztésekre váró líceumot is, de ellátogattak a közeli Munkács várába, Rákóczi sasfészkéhez is.

Vasárnap este a helyi református közösség vendégei voltak a csókakőiek. Az imateremnek is használt helyiségben Bognár Gábor, a borrend nagymestereként egy jelentős összegű támogatást adott át, melyet a tervek szerint a most induló néptánccsoport felszerelésére fordítanak majd a nagymuzsalyiak.