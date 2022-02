Székesfehérváron legutóbb az Aranybulla Könyvtárban, illetve Kisfaludon láthatta a közönség A bor dicsérete című zenés irodalmi összeállítással. A téma már önmagában vonzó, hiszen a borral kapcsolatos programok általában érdeklődésre tarthatnak számot. Bor és színház házasítása pláne jó párosításnak tűnik – főleg ebben a könnyedén igényes formában, ahogyan azt Tamás összeállította és eljátssza. A nagyjából egyórás est során időutazás keretében hallhatunk a borról, az ember és a bor viszonyáról. Először is egy Benedek Elek-mese alapján tudhattuk meg, hogy Noé, amikor a bárkára összeterelte az állatokat, bort is vitt magával, a borba pedig hatféle állat vérét keverte. Így aztán, aki többet iszik a kelleténél, az lehet olyan, mint mondjuk az oroszlán, a galamb vagy akár a disznó… Elhangzott Shakespeare IV. Henrikjéből Falstaff monológja, hallhattunk Csokonait az 1700-as évekből, és kiderült, hogy a Lilla-versek költője igen sikamlós, szabad szájú költeményeket is faragott a borivás kapcsán (például: Borital mellett). Ezután jött a jó Petőfi, akitől több verset is ismerhetünk a témában. Itt elhangzott előbbi költőt, Csokonait kifigurázó műve is, akárcsak A négyökrös szekér vagy az Egy estém otthon. A bor, a borozgatás, a férfiszájakat megnyitó tevékenység humorral, romantikával kerekedik ki a szövegekből. Vörösmarty A vén cigánya már borúsabb hangulatot hozott, de ezt sikerrel oldották a 20. század irodalmából vett művek, például Sarkadi Imrétől vagy Weöres Sándortól. Igazán telitalálat zárás volt a Kazal László kabaréjelenete alapján előadott tréfa, Vezérvonal a tudományos borkóstoláshoz címmel. Ács Tamás az est során többször is „lerészegedik”, természetesen az adott vershez, költőhöz, íróhoz illő stílusban. Színészi kelléktárából pont azt és annyit használ fel egy-egy szöveg előadásához, amennyi szükséges. Jelen van, átad, átél, a közönség pedig maga is szinte megrészegedhet ettől a jelenléttől. A szövegek között rövid összekötő zene színezi a produkciót, amelyhez némi kellék szükségeltetik csupán. Például Falstaff monológjához egy kalap vagy a záró „borkóstoláshoz” néhány pohár. Nem is kell több ennél, hiszen itt maga az előadó, a színész személye az, ami életre kelti a szövegeket, és közvetíti felénk azt: bort inni jó, több bort inni még jobb, ám a borról való beszéd, a borkultúra dicsérete, a borral foglalkozó szépirodalom is legalább ekkora örömöt adhat. Ács Tamás legközelebb február 12-én lép fel az Igézőben a Szövegkönyv egy nemlétező, ám lehetséges instrumentális színészre című előadással.