Február 12-én, szombaton a Floriana Könyvtár és Közösségi Házban (Szabadság tér 9/a.) mutatja be a Rátonyi Róbert Színház a Sóska, sültkrumpli című előadást, amely a labdarúgás világából ad némi ízelítőt. A történet szerint két partjelző és egy futballbíró készülődik két csapat sorsdöntő összecsapására. A soron következő mérkőzés nemcsak a pályán várakozó csapatok, hanem a pályán innen lévő bírói hármas szempontjából is nagy jelentőségű. Könnyeztetően kacagtató történet rivalizálásról és költészetről. A szervezők akciót is hirdettek, amennyiben valaki három jegyet vásárol, a negyedik jegy már ingyen van, nem kell érte fizetni.