A megyeszékhelyen a rendezvények sorát a Hetedhét Játékmúzeum nyitotta meg, ahol a mesék különleges világába csöppenhettünk Váradi Eszter Sára, a Vörösmarty Színház színművésze által. A színésznő egyik kedvenc könyvéből, Lázár Ervin Szegény Dzsoni és Árnika című meséjéből olvasott fel a gyerkőcöknek.

Ezt követően a népművészetek világába, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének otthonába vezetett utunk. Az ajtón belépve bensőséges hangulat fogadott, volt, aki varrt, volt, aki gyöngyöt fűzött, és voltak olyanok is, akik a csipkeverés fortélyait igyekeztek elsajátítani. Az utóbbi szeretetét Bálint Zsuzsa adta tovább az érdeklődőknek. Lapunknak kiemelte, kollégáival együtt kötelességüknek érzik a hagyományok megőrzését és átadását, főleg a mai világban, amikor sok veszély leselkedik a kultúránkra. Mint kiderült, szerencsére van igény a munkájukra, egyre több szülő hozza el csemetéjét ide. Köztük van az általunk megszólított Szalai Márta is, aki éppen a lányaival együtt fűzte a gyöngyöket: – Amikor tehetjük, itt vagyunk! Nagyon jónak tartom ezeket a foglalkozásokat: javítják a koncentrációt, emellett sikerélményt és örömet nyújtanak – mondta. Az egyesület kézművesei a betérőknek megmutatták munkájukat, akik maguk is kipróbálhatták a fogásokat. Aki ott volt, alighanem kedvet kapott.

Miután kezeinket bemelegítettük, a többi testrészünkön volt a sor. Az Új Magyar Képtárban bemutatott műsor pedig éppen kapóra jött. A parkettre a Step and Style Studio tehetséges táncosai léptek. A színvonalas műsorban kicsik és nagyok mutatták meg a modern tánc nyelvén, mit is jelent számukra a magyar kulturális örökséghez tartozni. Koreográfiájukat nézve tátva maradt a szánk, ami nem is csoda, hiszen a stúdió vezetője az a Tombor Tímea, aki a 2020-as esztendő Pro Cultura Albae Regiae díjazottja volt.

Ekkor már a fellegekben jártunk, egy-egy pillanatra a lelkünk is szárnyra kapott a sok-sok impulzustól. Mikor már azt hittük, ezt nem lehet tovább fokozni, a zene ismét felcsendült, ám most nem a modern, hanem a klasszikus dallamokkal. Az Országzászló téri épületben Varró János népzenész muzsikált az „Egy élet e tánc, melyben lélek a dal” – Pesovár Ferenc emlékezete című kiállításon. De aki ennél is több lélekmelengető muzsikára vágyott, bőven volt rá alkalma, ugyanis az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kiváló művészei a város több pontján (Városi Képtár, Budenz-ház) is elvarázsolták a hallgatóságot.

A fentebb említett események csupán szeletei voltak a kínált programoknak, hiszen a városban számos kiállítás hirdette magyar kultúránk szépségeit és értékeit.