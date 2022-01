A magyar kultúra napjára különleges programmal ké­szült Lovasberény. Bemutatták Ütő-­Dávid Lenke könyvét, s ennek apropóján Ütő Endre Liszt Ferenc-díjas, érdemes művészről, Lovasberény díszpolgáráról nevezték el a könyvtári nagytermet a Róna József Művelődési Házban. A 2017-ben elhunyt művész Lovasberényben lelt otthonra, itt hozta létre képzőművészeti bázisát – a Lenke Galériát – is, melyet felesége azóta is hűen gondoz. Lenke férjéről készült kötetének bemutatójára méltó ünnepi megemlékezés keretében kerülhetett sor múlt szombaton. Itt lapozhattunk bele az elkészült alkotásba is, melyben Tessely Zoltán országgyűlési képviselő az utószóban vall Ütő Endrével kapcsolatos érzéseiről, emlékeiről: „Természetes volt számára, hogy ellenszélben kellett leélnie egész életét. De az elnyomásban is megtalálta a szabadságot, mert nem hagyta magára soha – és még így is volt ereje nemcsak élni, de másokat is élni hagyni” – fogalmaz a képviselő, aki elárulja azt is: példaképe volt Ütő Endre: „kinek hazafiassága székely származásában gyökerezett, a népballadák és a tulipán népéhez hűen; aki mindig, minden tőle telhetőt megtett a magyarság jobb jövőjéért, a magyar, szakrális szellemiség megőrzéséért. Aki igazi nemzetépítő volt. Aki ebben – ahogy ő mondta – a lejtőn a pokol felé vezető világban is igaz ember tudott maradni.” Az ünnepségen pedig azt mondta:

– A művésznek felelőssége utat mutatni és a nemzet sors­kérdéseinek megértéséhez lámpást gyújtani a közösségnek. Ütő Endre épp ettől volt igazán nagyszerű művész. Nemcsak operaénekesként, a Magyar Állami Operaház főigazgatójaként és képzőművészként alkotott maradandót, de életműve, erkölcsi tartása és szellemi hagyatéka valódi érték és zsinórmérték mindannyiunk számára.

Ütő Endréről Südi Mihály polgármester is megemlékezett az eseményen:

– Háromszéki székely család sarjaként Budapesten született és élt, pályafutása során neve országos és nemzetközi viszonylatban egyaránt ismertté és elismertté vált, mégis nyugdíjba vonulása után Lovasberényben rendezte be otthonát. Mindannyian tudjuk, egy települést nem a kövek s nem az azok mögött álló évek száma, hanem a benne élők személyisége tehet csak naggyá. Ütő Endre modern reneszánsz emberként a művészet egyetemességére törekedett, kiemelkedő szellemi hagyatékot hagyva hátra. Szakmai életútja nagy és példaértékű. Lovasberény méltán büszke a faluban végzett tevékenységére, művészi tehetségéhez nagy fokú szervezőkészség és emberbaráti szeretet társult, hiszen a Kastély és parasztház programsorozat keretében több operát is színre állított a Cziráky-kastély udvarán. A jelmezek és díszletek tervezésében felesége is részt vett.

Ütő Endre Lovasberényt otthonának érezte – hangzott el a bemutatón, ahogy az is: – Különös tisztelet és köszönet illeti azért, amit Lovasberény szellemi és kulturális életének felemelkedéséért tett – fűzte hozzá a polgármester. Ezután pedig e szavakkal leplezte le a művelődési ház könyvtári nagytermének új névadó tábláját: – Ennek a nem mindennapi életműnek elismeréseként állít emléket a Lovasberényi Róna József Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme, mely a mai naptól Ütő Endre nevét viseli, mintegy mementóként, kifejezve iránta érzett tiszteletünket, nagyrabecsülésünket.