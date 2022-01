– Az elmúlt év első négy hónapja számunkra is az online térben zajlott. Itt értük el közönségünket különböző felhívásokkal, rejtvényekkel, aktuális feladatokkal. Emellett az intézmény elé is kitelepültünk: készítettünk szeretetbefőttet, kokárdát és vagy 300 darab ajándékcsomagot – csakhogy néhányat említsek. Ezeket mind nagy örömmel fogadták a követőink. Ebben az időszakban is számos pozitív visszajelzést, bátorítást, szeretetet kaptunk a látogatóinktól. Május 3-án nyithattunk, és a gyereknapon tapasztalt hatalmas érdeklődés jelezte, hogy a családok is már nagyon várták, hogy újra „élőben” is birtokba vegyék az MMK-t. Nyáron négy héten át mentek a tematikus szünidei táboraink, kilencven fő feletti létszámmal. Emellett természetesen számos koncertnek, fellépésnek, kiállításnak adtunk helyet. A középgeneráció tagjai pedig nagyon megkedvelték az egy-egy témára szabott vetélkedőinket. Az adventi, karácsonyi időszakot pedig a Városháza téren töltöttük. Összesen több mint 429 programot bonyolítottunk le és 130 ezer vendéget fogadtunk, amit lehetett, úgy érzem, megtettünk – foglalta össze tömören az intézmény elmúlt 12 hónapját Kováts Rózsa.

Az MMK vezetője elmondta, kisközösségeik egy része nagyon megszenvedte a járványt. Ennek okát főként a járványhelyzet okozta bizonytalanságban látja. Több kiváló közösségszervezőt is gyászoltak az elmúlt hónapokban, és négy táncosközösség is felbomlott a közelmúltban.

A beszélgetés során természetesen szóba került a Vasas Táncegyüttes helyzete is: – A Vasasnál egy, már régóta tervezett és szükséges szakmai és strukturális váltás is történt. Úgy vélem, hogy Lengyel Szabolcs „Micsi” művészeti vezető érkezésével újra fejlődő pályára álltunk, az utánpótlás is visszatért hozzánk. Hatalmas megtiszteltetés és egyben pozitív visszajelzés, hogy a Vasast meghívták a 2023 januárjában Uruguayban megrendezendő Magyarok Világtalálkozója Fesztiválra. Idén ünnepli 70. évfordulóját a Vasas, a város egyik kiemelkedő kulturális műhelye, bízom abban, hogy lesz lehetőségünk e szép évfordulót méltóképpen megünnepelni.

Mint megtudtuk, bőven lesz miért betérni az MMK-ba a következő hónapokban is. A tervekről dióhéjban: – gyakorlatilag elkészült az idei programtervünk, remélhetően a vírus miatt nem kell majd mindezt átszabnunk. A galériánk naptára betelt, azaz több kiállítást már nem tudunk fogadni idén. Csakúgy, mint az előző években, most is hatalmas népszerűségnek örvend a Népmesepontunk, amelyre csak január hónapban még több mint tíz rendezvény vár. Hamarosan jön a szeretet hete, február 18-án 16.00 órától pedig élő zenés, látványos farsangi felvonulást szervezünk, amely az MMK-ból indul és a belvárost is érinteni fogja. Remélhetően idén tavasszal már végre meg tudjuk rendezni az V. Pünkösdi Néptáncfesztivált is. A terveink között szerepel, hogy a szabadtéri színpadunkat kibővítjük, és bízom benne, hogy idén már ismét fogadhatunk nagyobb szabású, vidám színházi produkciókat és szabadtéri koncerteket is. Büszkék vagyunk rá, hogy visszatér hozzánk az idén 30 éves paksi Gastroblues Fesztivál vándorkiállítása, amely öt éve az MMK-ban bontott zászlót – vázolta fel az előttünk álló hónapok kiemelkedő eseményeit Kováts Rózsa.