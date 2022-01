Akik nem voltak ott, bánhatják, akik meg ott voltak, még biztosan sokáig fogják emlegetni a szombat estét. Bár nem voltunk sokan, mégis az elő­- adásmód és az elhangzott szenvedélyes versek – amelyek Ady Endre egész költészetére jellemzőek – az első pillanattól kezdve magához ragadták a maroknyi közönség figyelmét. Nem véletlenül, hiszen R. Kárpáti Péter, Szentesi Nóra és Czető Zsanett olyan oratorikus műsort adott elő, amely bárhol megállta volna a helyét.

Ady Endre zseniális munkásságában szebbnél szebb, szívfacsaró és felemelő, lelkesítő szerelmes verseket találunk, ugyanakkor költeményeiben belső vívódásai is felszínre kerülnek. A 20. század egyik legjelentősebb magyar költője egész életében a megfelelő szenvedélyes társát kereste, akiben megtalálhatja a vigaszt, a megnyugvást, amit talán sosem kapott meg… „Már vénülő kezemmel / Fogom meg a kezedet, / Már vénülő szememmel / Őrizem a szemedet. // Világok pusztulásán / Ősi vad, kit rettenet / Űz, érkeztem meg hozzád / S várok riadtan veled” – csendült fel R. Kárpáti Péter felolvasásában – a számos jól ismert Léda-vers mellett – a fiatal és életerős Csinszkának írt költeménye, amelyet a magyar irodalom egyik legszebb szerelmes verseként tartanak számon. A jól ismert strófák rámutattak az akkor már öregedő, betegségekkel küzdő költő egész életében végigvonuló vívódásaira.

Ady több, az átlagostól eltérő testi adottsággal jött a világra. Mindkét kezén hatujjúsággal született, amelyre később a kiválasztottság táltos jeleként tekintett és ez a közvéleményben is misztikumként lengte körül. Emellett mindkét oldalt lenőtt füllel és nagy, rövidlátó szemekkel született. Ady Endre szenvedélyes volt a versben és a publicisztikában is, bármilyen témához is nyúlt – az emberi élet alapkérdéseihez, a születéshez, a halálhoz, a szerelemhez, a születés és a halál közötti életstációkhoz –, mindig olyan felfokozott vágyódással tette, amely eljutott és el is jut az emberek szívéhez mind a mai napig – hangzott el többek között az Ady életét bemutató oratorikus előadásban.