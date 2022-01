A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Fe­jér megyei irodájának vezetője elmondta, amikor elhatározták egy, a magyarországi németek történelmével, kultúrájával, szokásaival kapcsolatos társasjáték megalkotását, minden hazai német nemzetiségi önkormányzatot értesítettek arról, hogy viseletet bemutató fotókat várnak. Így került be a szári és a pusztavámi viselet a közé a tíz közé, amelyek a memória játékrészben kaptak szerepet.

– Az egész játék a magyarországi németek történetét kíséri végig a betelepítéstől a mai napig. Kétnyelvű és leginkább úgy élvezetes, ha csapatok játsszák. A játékot játékvezető segíti. Akár általános iskolás kortól játszható, amennyiben a nemzetiségi ismereteket oktató pedagógus ahhoz a tudásszinthez szabja a megadott kérdéskörök kérdéseit, amiket már tanított. A kérdéskörök a svábok történetének egy-egy időszakát érintik. Ezenfelül a játékban vannak külön játékok, így a memóriajáték, a tavasz-nyár-ősz-tél, amely az év eseményeiről, ünnepeiről szól, van benne egy Németország-vaktérkép, amelyen a tartományokat kell elhelyezni, és van szókirakó is, amit németül és magyarul is lehet játszani – magyarázta Pats Krisztina.

A játék ötlete a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának referensétől és egy másik kollégájától származik, és tulajdonképpen a társas zsámbéki sváb viseletben megjelenő női és férfi figuráiból indult el. Ezek születtek meg ugyanis legelőször egy diplomamunka részeként, és aztán ezek köré találták ki az egész játékot. A társas, amellett, hogy kiváló időtöltés, jól használható oktatásra, hiszen sok új információ is tanulható a kérdéseknek köszönhetően, másfelől segít a magyarországi németek identitástudatának megőrzésében. Az idősek azért szeretik, mert előhozza a gyerekkori emlékeiket, a fiatalabbak számára pedig – akik szívesen hallgatják a felidézett történeteket, hagyományokat – nyelvgyakorlási és tanulási lehetőséget is jelent. A sváb és a német persze nem ugyanaz, ráadásul még a szomszédos faluban lakó svábok is eltérően beszéltek, ami leginkább abból ered, hogy más-más területről telepítették be őket a 18. században.

A társasjáték, amely a német belügyminisztérium támogatásával valósulhatott meg, nem megvásárolható – minden német nemzetiségi önkormányzat, az általuk fenntartott intézmények és a regionális irodák is ajándékba kapnak belőle. Ám ha népszerű lesz, árusítani is fogják. Az egyes sváb települések pedig bemutatókat is terveznek, ezt Újbarkon február 5-én tartják.