A Fürdősoron található központi épület (volt Szabadművelődés Háza) galériájában a posztamenseken, a tárlókban látható kerámiatárgyak izgalmas formakísérletekre engednek következtetni, illetve nagy alkotói kreativitásról árulkodnak. Prónai Eszter Zsófia egyedi ékszerekkel mutatkozik be, amelyek egy része különös, az egyiptomi ábrázolásokon látható bogarakra emlékeztet, más része pedig érdekes, csavart formával készült. Dályay Virág Enyészet sorozata akár állatimaradvány-szerű formákat is eszünkbe juttathat. Szula Gergely valóban állatalakokat mintázott meg, ám ezek valamilyen különös, torz vagy szintén kísérleti állatoknak tűnnek. Hári István rácsra emlékeztető, világos, ablakszerű kerámiákkal van jelen. Antal Kitti faágszerű formái és várossorozata is figyelmet felkeltő, egyszerre organikus és mértani, Szondi Petra Virág pedig plasztikus, egyszerre gömbölyded és sík formákat állított ki. Mindannyian másként bánnak az anyaggal, és kerámiatervezőként mást hoznak ki belőle.

Erről beszélt a megnyitón Fusz György professzor, DLA, Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész, a Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Mint kiderült: majdnem mindegyik pályakezdő művészt tanította, vagy még tanítja. Tárlatvezetésnek is beillő ajánlójában minden egyes alkotóról külön beszélt, kiemelve erősségeiket és rámutatva: jellemzően többről van szó, mint formakísérlet, hiszen nagyon ígéretes munkák születtek.

Antal Kittinél az újrahasznosítást, az újrafelhasznált anyagot említette, amellyel a környezetvédelemre is felhívja a figyelmet. – Dályay Virág munkái izgalmas belső, külső világot mutatnak be, nehezen kivitelezhető technikával – fogalmazott Fusz György, aki Hári Istvánnál a nagy kísérletezőkedvet emelte ki. Az alkotót most láthatóan a rács­szerkezet, az áthatások izgatják. Prónai Eszter ékszerei akár külföldön is megállnák a helyüket, és ő szintén szeret kísérletezni az anyagokkal. Szondi Petránál a professzor a komoly keramikusháttérről és a plasztikai érzékről, Szula Gergelynél pedig az állatvilágot szürrealisztikusan megjelenítő formákról beszélt.

Mind a hat fiatal alkotót külön is bemutatták a megnyitón Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Egyenként és összességében is nagyon büszke tehát az ifjú művészekre, akik a tavalyi Országos Kerámiaművészeti Biennálén is bemutatkoztak Pécsett. Nagyon fontos továbbá, hogy a hat művész összefogott, és jó szakmai légkörben alkotnak közösséget, mert együtt érvényesülni is könnyebb.

A tárlat rendezője, Szili Zsuzsanna elmondta: egy pályázat kapcsán talált rá az alkotói csoportra, akiket nagyon szívesen mutatnak most be a központ tematikus kiállításainak sorában. A közeljövőben folytatódnak a design, a lakberendezés, otthontervezés témakörébe tartozó kiállítások. Hamarosan Makány Márta öltözék- és divattervező érkezik, de lesz a pop art műfajához kötődő tárlat is, amelyhez kapcsolódik majd divatbemutató és egyéb kísérőprogram is.

A jelenlegi, 30-hoz közelebb című kiállítás február 27-ig látható.