A nádasldadányi Kigyósi Laura egy szakgimnázium végzős diákja. Egész gyermekkorában vonzották a mesék, a történetek, rettentően nagy volt a fantáziája. Nagymamájának hála, már óvodában ismerte a betűket. Első próbálkozásai az írással 2016-ban kezdődtek.

Azóta már több regénye is megszületett: – Úgy hiszem, a legnagyobb erő a saját gyengeségünk vállalásából fakad. Az utóbbi két évben ért pár pofon, sok mindent kellett megtanulnom, köztük azt is, hogy olykor akire a legnagyobb szükségünk van, megtanítja, hogy nincs szükségünk senkire. Eme élmények szüleménye a Zsarnokok tánca is – mondta Laura, akinek ösztönzést adott a díj, hogy az írást még komolyabban folytassa.