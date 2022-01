– A magyar kultúra napján büszkének kell lennünk! Büszkének azért, mert a magyar kultúrának van múltja, van jelene és reményeim szerint lesz jövője is. Büszkék lehetünk azért is, mert a magyar kultúra megtartotta értékeit, így megkerülhetetlen és elismert részévé vált az évszázadok során az európai és a világkultúrának. A magyar kultúra napján ünnepeljünk hát abban a szellemben, hogy hinni tudunk önmagunkban, hinni tudunk nemzettársainkban és hinni tudunk a magyar nemzetben – hangzott el többek között a városvezető, Illés Szabolcs ünnepi beszédében, melyben arról is megemlékezett, mekkora öröm, hogy idén összegyűlhettek, hiszen tavaly erre nem volt lehetőség. Majd a Vörösmarty Mihály Szózat c. művében elhangzó intelemre hívta fel a figyelmet: ,,Hazádnak rendületlenül / Légy híve Ó magyar; / Bölcsőd az s majdan sírod is, / Mely ápol s eltakar. // A nagy világon e kívül / Nincsen számodra hely; / Áldjon vagy verjen sors keze: / Itt élned, halnod kell.”

Az ünnepi műsor keretében két felvidéki művész, Zsapka Attila és Farnbauer Péter is a színpadra lépett: magyar költők megzenésített verseit adták elő közel egyórás időtartamban.