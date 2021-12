Költők garmadáját tudnánk felsorolni iskolai tanulmányaink, olvasmányélményeink alapján – mégsem biztos, hogy mindennapjaink része a vers. Igaz, a közösségi oldalak talán változtattak ezen a helyzeten, ott ugyanis bárki megoszthat szinte bármit, akár saját írást vagy ismert költő versét. Így aztán akkor is szemünk elé kerülhet a líra, ha nem kifejezetten keressük.

Egyik olvasónk arra volt kíváncsi, vajon mennyire „versfogyasztók” a megyében élő emberek. Nos, ezt nehéz lenne pontosan felmérni, de azért néhány információforrást felkerestünk.

A könyvtáraknál például elég jól látszik, mennyire van igény verseskötetekre. Ezért a Vörösmarty Mihály Könyvtártól kértünk segítséget az erre vonatkozó adatok kigyűjtésében. Ha a számokat nézzük, elég látványos a változás: 2010-ben az összesen 215 924 kölcsönzésből 1995 (0,9%) volt verseskötet. Három év múlva, 2013-ban 185 760 kölcsönzés volt, ebből 1720 (0,9%) verseskötet; 2016-ra 187 477 kölcsönzés jutott, ebből 1505 (0,8%) verseskötet; 2019-ben 185 139 kölcsönzésből 1414 (0,8%) verseskötet; 2020-ban pedig 127 141 kölcsönzés volt, amelyből 897 (0,7%) verseskötet.

A legnépszerűbb szerzők ezekből az évekből a főleg ifjakat megcélzó Bartos Erika és Varró Dániel, de Csukás István is ott van az élvonalban, felbukkan Lackfi János, Tóth Krisztina neve, és 2010-ben a nagy klasszikusok közül még Babits Mihályé is. A 2020-as toplistán klasszikus magyar költők már nem szerepelnek.

Köntös Attila régóta egy országos könyvesbolthálózat fehérvári üzletének vezetője. Azt vette észre, hogy körülbelül öt-hat éve folyamatosan csökken az érdeklődés a verseskötetek, a líra iránt. Igaz, hogy a kínálat sem az igazi, hiszen kevés a magyar költők műveit bemutató antológia – a Szép versek sorozat a legismertebb és a legnépszerűbb –, külföldi szerzők műveiből válogatást adó pedig szinte nincs is. Ilyenkor, karácsony előtt figyelhető meg, hogy többen keresnek köteteket klasszikus költőktől – a legnépszerűbbek: József Attila, Ady Endre, Radnóti Miklós és Pilinszky János. Úgy egyébként inkább a kortárs lírikusok könyveit vásárolják, itt a felkapott nevek: Fodor Ákos, Závada Péter, Varró Dániel, Tóth Krisztina, Petri György, Grecsó Krisztián.

A kereslet jelentősen elmarad az 1990-es években tapasztaltakhoz képest. Ennek okát Köntös Attila nem igazán tudja, ám talán összefüggés lehet az internet, a közösségi oldalak megjelenésével és azzal, hogy ma már rengeteg nem papíralapú felületen lehet verset olvasni. A verses kiadványokat tehát nehéz értékesíteni, ám jó hír is van: érzékelik, hogy az emberek visszatértek a papíralapú könyvhöz. Igaz, inkább prózát olvasnak, de az e-book, a digitális művek mellett sokan keresik a nyomtatott regényeket, egyéb prózai munkákat.

Megkérdeztük olvasóinkat is, mit gondolnak „versfogyasztás” témában. W. Kovács Ferenc előfizetője a hírlapnak. Örömmel olvassa a kortárs és a régebbi verseket is. Kiemelte a helyi szerzők – Bakonyi István (bár ő nem lírikus – a szerk.), Balajthy Ferenc, Wilhelm Ottó – műveit. A Magyar Íróképző tagjaként annak internetes felületén, a Tehetséges Kortárs Költők felületen és ismerősei által megosztva olvas verseket. Ő maga szintén foglalkozik írással.

Másik olvasónk, Zsiga Márta ugyancsak régi előfizető, s amíg volt, addig örömmel olvasta a hétvégi irodalmi mellékletben megjelent verseket. Ezeket és a hasonló rovatot is hiányolja.

Wilhelm Ottó, aki maga is publikál verseket a lapban, úgy látja: a vers azért kell, hogy segítsen. Mint a népdal vagy a slágerek szövegei: foglalkozzon avval, ami sok embert megérint. Szerinte a vers legyen igaz, jó és szép. Világlátása, szemlélete ember- és hazaszeretetből fakadjon. A versek azért rétegigényt elégítenek ki, miként más művészeti ágak is. Az érdeklődés szerinte az iskolai tanítástól és a minőségi, érthető, közérdekű versek közzétételétől függ. Ebben a médiának és a versíróknak is van felelősségük – véli.

A városi, megyei irodalmi életben igen aktív Bakonyi István irodalomtörténész véleménye hasonló: ő úgy véli, hogy a lélektől lélekig hatoló vers minden időben az élet nagy ajándéka. „Kimondja a kimondhatatlant, legyőzi a legyőzhetetlent. Persze, a különböző korokban különbözőképpen hatott, összefüggésben a korhangulattal, a történelemmel, az ember állapotával. Új téma már aligha lehet a költészetben, legfeljebb a „hogyan” változik. Az ókortól máig – fogalmaz Bakonyi, aki szerint ha a számokat nézzük, akkor szomorú a helyzet. Ám ma is vannak szellemi-lelki szigetek, ahol nincs élet líra nélkül – teszi hozzá.

Bobory Zoltán a Vörösmarty Társaság elnökeként, költőként bizakodva tekint a jövőbe annak ellenére, hogy többször és többen megállapították már: „ez nem a költői lelkek kora”. Mégis érdemes ezt a véleményt átgondolni, hiszen az mindenképpen árnyalja a képet, hogy hány verseskötet jelenik meg, milyen sokan írnak, és érzékelhetően a fiataloknak szóló versmondó, -író pályázatok is népszerűek. Szerinte azokat kell megszólítani, akik bizonytalanok abban, hogy a vers, az irodalom az ő javukat is szolgálja.

Ha van véleményük a témát érintően, akkor azt továbbra is megírhatják a [email protected] e-mail-címre.