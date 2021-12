Hol is tölthették el kellemesebben advent második vasárnapját, mint egy koncerten? A programmal nem kevesebbet, mint az elmúlt 25 évnyi együtt zenélést ünnepelte meg a fúvósegyesület. A „25+1 Jubileumi koncert, Queen show és kiállítás” névre hallgató eseménnyel kapcsolatban jogosan tűnődhetünk el: vajon miért 25+1? A válasz nyitja abban áll, hogy a tavalyi év során volt a tényleges huszonötödik esztendeje a zenekar együtt zenélésének, de mint szinte mindenre, úgy az ünneplésükre is hatással volt a járványhelyzet. Habár ez jelenleg is fennáll, az enyhítéseknek köszönhetően idén meg tudták rendezni a nagyszabású eseményt, amely, ha úgy tetszik, két felvonásból állt. A fúvósok játékában az ikonikus Queen zenekar slágereit hallhatták felcsendülni az érdeklődők a zenészek által átírt változatban. Ezen túl közreműködött a Beethoven Általános Iskola gyermekkórusa, a Dynamic Dance Crew Táncegyesület és Násztor Eszter. A zene és a tánc mellett a kiállításon az elmúlt közel 30 év emlékét tekinthették meg a látogatók. Mindezért az érdem Pfiffer Zsuzsannát, a Martonvásári Fúvószenei Egyesület karmesterét illeti, aki az esemény ötletgazdája és főszervezője is volt egyben.