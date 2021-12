Dcember 4-én, szombaton 19.00 órától Tegyük szebbé a karácsonyt! mottóval az Ikon clubban jótékonysági Rock este a Gyermekvédelmi Központ fiatal lakóiért.

Idén is összefognak a helyi zenekarok a Gyermekvédelmi Központ fiatal lakóiért. December 4-én, szombaton az Ikon Clubban szerveznek jótékonysági estet koncertekkel és hajnalig tartó rock-metál partival. A belépő 1.000 forint, emellett jó szívvel fogadják a tárgyi adományokat is.

2019 után idén második alkalommal fognak össze a helyi zenekarok egy baráti társaság tagjaival, hogy szebbé tegyék a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központban gondozott gyermekek karácsonyát. Az Ikon Clubban december 4-én, szombaton 19.00 órakor kezdődő jótékonysági esten a Wasted Beers, a The Royal Freak out és a The Rebels lépnek fel, a koncerteket után hajnalig tartó rock/metál party lesz Farald Lumis-al.

A támogatói jegy 1000 Ft, továbbá szeretettel fogadják a tárgyi adományokat: tartós élelmiszereket, tisztálkodószereket, könyveket, labdákat, párnákat, paplanokat és lakástextíliákat. A teljes bevételt az intézmény számára továbbítják.