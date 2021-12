Mikor ismerkedett meg a horgolással?

– Gyermekkoromban kezdtem el ismerkedni a horgolással és a kötéssel egyaránt. Tolna megyében, Magyarkeszin születtem, és ott is nőttem fel. Nem sok munkalehetőség volt, édesanyám ezzel kereste a kenyérrevalót: pulóvereket, kardigánokat kötött, horgolt. Mindig odakuporodtam a lába mellé, és figyeltem, hogyan csinálja, majd elkezdett tanítgatni. Öt-hat éves korom környékén már tudtam kötni. Az amigurumi technikát a férjem és édesanyám ápolása mellett tanultam meg.

Székely Ferencné Tolnából érkezett Fejérbe, most Úrhidán é Forrás: Székely Ferencné

Hogyan kezd neki egy-egy figurának?

– Bekapcsolom a számítógépemet, keresek egy képet, amit aztán kinyomtatok. Ezek általában mesefigurák. Például a Bogyó és Babóca. De elkészítettem már Thomas, a gőzmozdonyt, a Nagy-ho-ho-horgászt, amelyhez a vödröt, a horgászbotot és a kukacot is meghorgoltam. Miután kinyomtattam a képet, saját elképzelés alapján formázom – de a végeredmény nagyon hasonlít a képre, mikor elkészül. Balkezes vagyok, így nekem a leírások nem jók, nem tudom megcsinálni teljes mértékben az útmutató alapján, minden fordítva van nekem.

Miért éppen mesefigurákat készít?

– Mert erre van igazán kereslet, de ezen kívül másokat is készítek. Tavaly például az úrhidai óvodába is horgoltam állatfigurákat, a négy csoport mindegyikének ajándékoztam egy-egy állatfigurát, amelyről a csoportjuk van elnevezve. Például csigát, katicát. Nagyon sokat horgolok egyébként ajándékba is, főleg ismerős kisgyermekeknek. Kórházakba is készítettem már ajándékba polipokat.

Leginkább a mesefigurákra van kereslet – kórházakba is kerültek példányok Forrás: Székely Ferencné

Kiállításra még nem gondolt?

– Tolna megyébe, Magyarkeszibe haza szoktam járni, a polgármester asszonnyal pedig már két éve beszélgettük, hogy érdemes lenne nyélbe ütni egy kiállítást, de ez eddig sajnos a vírus miatt elmaradt. Most én ajánlottam fel, hogy a néhai gőzmalom, amit átalakítottak faluházzá, ne csak egy állandó kiállítás helyszíne legyen – oda szánok egy általam már meghorgolt magyarruhás lányt és fiút, melléjük pedig egy szamarat. Az ötletet a Mágnás Miskából vettem.

Ha valaki elkezdené a horgolást, hogyan álljon neki?

– Ma már nagyon könnyen meg lehet tanulnia horgolni annak, akinek van egy kis türelme hozzá, és valóban érdekli. A tévében és az interneten nagyon jó videók találhatók, amelyek segítségével el lehet sajátítani a technikát, főleg azoknak, akik jobbkezesek, mert nekik részletesen leírnak mindent az útmutatókban. Csak bátorítani tudok mindenkit: karácsony közeledtével, aki szeretne saját maga horgolt ajándékot készíteni, nyugodtan álljon neki, hiszen a kézzel készített ajándéknál szebb nincs! Az idei évben karácsonyi angyalkákat horgolok, és bizony évek óta már csak a saját készítésű díszeim díszítik a fát.