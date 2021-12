A Székesfehérvári Művészek Társasága minden évben meglepi a művészetkedvelő közönséget egy karácsony előtti kiállítással, amely alkalmat ad arra is, hogy helyi alkotóktól lehessen műalkotást vásárolni.

A november közepén megnyílt Téli tárlaton 25 művész 43 munkája látható. Mind a témaválasztás, mind a feldolgozás módja változatos, ennyi különböző látásmódú ember különböző dolgok iránt érdeklődik, s más-más módon fogalmazza képpé, szoborrá, fotóvá őket. A kiállításon is vannak szembetűnő, már-már harsány festmények, visszafogottabb színvilágú képek, de ötletes dobozmunkák, finoman kivitelezett kerámiák is.

Ujházi Péter festőművész például „egy csokorra” való virágot állított ki. Vagyis inkább három csokorra valót, mert az egyik, élénk színekkel megfestett kompozíció címe Gömbvirág, a másik kettőé pedig Csokor 1–2. Csak így, egyszerűen.

Mellette szintén erőteljes Pinke Miklós Kék-zöld táj című munkája, nem sokkal arrébb pedig Szolnoki Szabolcs jellegzetesen szürreális, elmosódó alakokat, tárgyakat ábrázoló, ugyancsak élénk színekkel megoldott Róka a szobában című festménye. Ám ezek közelében vannak Szentes Ottokár művei – több kisebb és egy nagyobb festmény –, amelyek egészen visszafogott színükkel, letisztult formavilágukkal hatnak. A természetben, utazások során szerzett benyomások lenyomatai e munkák.

Revák Katalin keramikus és édesapja, Revák István festőművész művei is láthatók – a lány kedves porcelánfiguráit ide is elhozta, ám képek, kékes cianotípiák is szerepelnek tőle. Édesapja nagyobb méretű festménnyel van jelen.

Kerámiával készült Szarka Tamás is, akinek négy fehér porcelánból készült munkája a Lakott kisbolygó címet kapta. S valóban: az alapból kitüremkedő formák kisebb épületek, magas házak apró változatai.

Szemezgetésem természetesen szubjektív, hiszen a galériában jelen van még művekkel Büki Zsuzsanna, Koppány Attila, Haraszti Zsolt, Pácser László, Cservenka Edit, Máder Barnabás, Kiss László, Deák Balázs, Végvári Beatrix, Péter Ágnes, Bauer István, Kohut Mihály, Arany Gold Zoltán, Pálné Hencz Teréz, Szegedi Csaba, Szabó Anikó, Bukovácz Lajos és Csizik Balázs is.

A tárlat kurátora Szűts Angéla képzőművész, a rendezésben Deák Balázs, Vadász Imre és Moór Péter működött közre, a megnyitót tartó Magyarits András címzetes igazgató pedig tanácsaival segítette a munkát.

A kiállításhoz a tradíció szerint nyitott napok, foglalkozások is kötődnek hétvégenként: az elsőt november 27-én tartották Korompai Péter keramikus vezetésével. Ekkor az érdeklődők marokedények készítésébe kapcsolódhattak be. A következő program december 12-én, vasárnap várható, 14–17 óráig. Ekkor Büki Zsuzsanna grafikusművész és Szentes Ottokár festőművész lesz a házigazda, akik kötetlen beszélgetésre invitálják a látogatókat.