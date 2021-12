Cser-Palkovics András is köszöntötte a jelentős számú érdeklődőt. Fehérvár polgármestere felhívta a figyelmet arra, hogy mindig fontos egy kiállítás, és hozzá az épület, az infrastruktúra, de igazából mindent az ember tesz nemcsak személyessé, hanem tartalmassá is, magyarul életet visz a műbe. Pesovár személyében olyasvalakire emlékezünk, aki életet tudott vinni a műbe, méghozzá úgy, hogy erre évekkel évtizedekkel később is van miért emlékezni. Pesovár Ferenc volt az, aki a hatvanas évek elején elsőként hívta fel a figyelmet a mohai tikverőzésre, megismertetve azt a világgal. Szakmai tanácsaival, rendszeres jelenlétével kulcsszerepe volt abban, hogy ez a szokás mind a mai napig élő hagyomány Mohán. Ennek megfelelően különleges, de nem meglepő látvány volt, hogy a kiállítás megnyitóján két színes szalagokba öltözött, álarc mögé bújt ördögalak is tiszteletét tette, igaz, ezúttal a kormozás elmaradt.