A harmadik darab koreográfusa, a szlovák Lukas Timulak már napokkal a bemutató előtt megérkezett, hogy a finomhangolásokat elvégezze a társulattal. Az általa koreografált munka A Place Between címet viseli, és Magyarországon Székesfehérváron mutatták be először. A mesterrel – aki a holland Nederlands Dans Theathernél (NDT) dolgozott 2010-ig, majd független koreográfus lett, és Peter Bilakkal létrehozta a Make Move Think nevű, interdiszciplináris alapítványt – az utolsó próbák előtt beszélgettünk.

A Pillangók című táncszínházi esten három koreográfia nyűgözte le a közönséget

Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap