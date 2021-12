Ennek egyik állomása lesz november 27-én, a költő születésnapján megrendezett ünnepség. A 11 órai eseményre Gárdonyban, Gárdonyi Géza szülőházánál, a Fejér Megyei Irodalmi Emlékfalnál kerül sor, ahol Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára avatja fel Pintér Balázs szobrászművész Pilinszky domborművét. Az avatáson köszöntőt mond L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója és Tóth István, Gárdony Város polgármestere. Az emlékév apropóján jelenik meg a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Koszorú kiadója jóvoltából Pilinszky János: A nap születése című művének ünnepi kiadása, amely a fiataloknak szóló válogatás a költő verses meséiből.

E kötet bemutatójára ugyanezen a napon 15 órakor várják az érdeklődőket a kápolnásnyéki Halász-kastélyban. A kötetbemutató gazdag programot kapott: eljön Nyilasi Antónia illusztrátor és Széki András, a könyv tervezője. Mesét mond Gyulai Zsuzsanna Radnóti-díjas versmondó, majd pedig Turek Miklós és a Kosbor együttes lép fel. A Pilinszky emlékév részeként alkotói pályázatot is hirdettek, amely még zajlik. Az emlékév azonban a jövő évbe is átnyúlik, ugyanis 2022. április 11-én, a költészet napján irodalmi tanácskozást rendeznek a kápolnásnyéki Halász Gedeon Eseményközpontban. Az eseményt diákok számára szervezik, melyen az előadók Pilinszky-életművét mutatják be a résztvevőknek. Ezen az alkalmon kerül sor a „Pilinszky 100” alkotói pályázat eredményhirdetésére és díjátadójára is.