Az évforduló alkalmából az idei esztendőben féléves programsorozatot indított a Kertész Imre Intézet, a sorozat nemcsak a költő műveinek minél szélesebb körben való megismertetését, megosztását, hanem szellemi örökségének továbbvitelét is célozza. A különleges roll up kiállítás Pilinszky életművét és legfontosabb témáit mutatja be: Isten, szeretet, hit, részvét, szenvedés, a koncentrációs táborok botránya, a megváltásra váró bűn.

Fotó: V. Varga József / Fejér Megyei Hírlap