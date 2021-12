Amint arról már sokszor írtunk a közelmúltban: a XX. század egyik legnagyobb magyar költője, Pilinszky János élete utolsó évében egy fehérvári albérletben lakott, a mai Kígyó u. 4-es számú társasházban. Ennek az épületnek az oldalára került föl 1990-ben Vigh Tamás domborműve, emléket állítva a költőnek, az itt töltött időszaknak. Az alkotáshoz eddig nem tartozott tábla, nem lehetett pontosan tudni, ki az alkotója. Most, a „Pilinszky 100” emlékévben egy baráti társaság úgy gondolta: elkészítik a névtáblát. A kezdeményezők Pilinszky János egykori szomszédja, Illyés Endre és felesége, Tünde voltak, akik Altorjay András művészetpártoló orvost bevonva valósították meg elképzelésüket. A tábla tervezésére Ecsedi Mária képzőművészt kérték föl.

Az avatón jelen volt és koszorút helyezett el Pilinszky unokaöccse, a Fehérvárhoz kötődő Kovács Péter művészettörténész is. A társaság ezután átment az Új Magyar Képtárba, ahol irodalmi est kezdődött Kovács Péter és felesége, Kovalovszky Márta művészettörténészek, valamint Bende József irodalomtörténész, a Vigilia című folyóirat szerkesztőjének részvételével. Itt a sok személyes emlék, a fehérvári tartózkodás felidézésén túl szó esett a nemrég megjelent Önéletrajzaim című könyv jelentőségéről, amelybe a Pilinszky János által tervezett sajátos önéletrajzhoz írt szövegek, valamint annak kiegészítésére jegyzetek, interjúrészletek is szerepelnek. A könyv szerkesztője, Bende József a Fehérváron tavasszal előkerült kéziratos füzetből bekerült oldalakról, jegyzetekről is beszélt.