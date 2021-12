Ágh Gyula Mihály termékeny festő, a festészet „az ő El Caminója”, vallja, több stílusban fest, a klasszikus formavilágtól a mai „kedvencig”, az absztraktig, mondta lapunknak. Élénk színek, erőteljes életigenlés jellemzi műveit, témái is széles spektrumot ölelnek fel a természettől a női aktig. „Mindennap festek, a teljes odaszánásom is ott van”, szólt ars poeticájáról a festő. Kelemen Beatrix saját bevallása szerint hosszú utat járt be, mióta először ecsetet vett kezébe. Ezúttal új műfajjal jelentkezett, a technikára az interneten talált rá, nyilatkozott lapunknak a tintafestékes eljárásról. A gyorsan száradó, savmentes, alkoholos tintacseppeket speciális papírra ejti, majd szívószál segítségével, levegővel tereli azokat egymás felé. Az absztrakt iránt mindig is erős érdeklődése volt, mondta Kelemen Beatrix, aki lapunkban több alkalommal szerepelt festményei révén is. A kiállításon saját, kézzel írott verseiből állított ki néhányat, a személyességet hangsúlyozandó. A kiállítás címe, a Fénnyel járok benned is egyik írásából való idézet. A tárlat két hétig látható.