– A Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési foglalkoztatási és képzési programja 2020 decemberében kezdődött, egy évig tartott, tehát most november végén ért véget. Ez egy országosan meghirdetett program, kormányzati támogatásból valósult meg, az országban összesen mintegy kétezer ember részvételével – mondta el lapunknak Kiss Dorottya megyei igazgató. – Fejér megyében a 108 településből 81 csatlakozott a programhoz. 65 ember a képzésben is részt vett, a többiek csak a foglalkoztatásban. Ennek a programnak az a célja, hogy a legkisebb településeken is legyen közművelődési szakember, aki rendelkezik a megfelelő szakképesítéssel. Ezt ennek a rengeteg embernek a képzésével sikerült elérni – folytatta.

A programban részt vevő közművelődési szakemberek november 26-án a Vörösmarty Színházban ünnepeltek. Kiss Dorottya köszöntő szavai után Vargha Tamás országgyűlési képviselő beszélt, majd a Székesfehérvári Balett Színház Fantomfájdalom című táncdrámáját nézhették meg a jelenlévők.

– Önök az elmúlt évben a mindennapokban, a mindennapok munkájával erősítették és támogatták azokat az emberi kapcsolatokat, amelyek az elmúlt másfél-két esztendőben a koronavírus-járvány miatt veszélybe kerültek – e szavakkal szólt Vargha Tamás a közművelődési szakemberekhez, s megköszönte kitartó munká­jukat.