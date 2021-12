Wilmek Ferenc 2014-ben került a csákvári önkormányzathoz, ahol informatikusként dolgozik, hobbifotósként pedig az önkormányzati rendezvényeken fényképez. Van csákvári kötődése is, anyai nagyszülei itt éltek, így sok időt töltött Csákváron gyerekkorában. Eredeti végzettségét tekintve tanító. Azt mondja, ez is nagyszülői örökség, nagyany­ja Csákváron volt tanítónő. Ő maga 12 évig oktatta az oroszlányi általános iskola kisdiákjait. Aztán a sportnak köszönhetően jött Csákvárra dolgozni. Merthogy B licences futballedző is, és egy rövid ideig a Sportkombinát vezetőjeként is tevékenykedett, mielőtt az önkormányzat informatikusként – időközben ilyen végzettséget is szerzett – munkát ajánlott neki.

Wilmek Ferenc az önkormányzati rendezvényeken is fotózik

Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap