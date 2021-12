Pilinszky János költő születésének 100. és halálának 40. évfordulója alkalmából A szeretet több a hitnél című kiállítást november 19-én, pénteken 14 órakor nyitják meg a sárszentmihályi közösségi ház nagytermében. A különleges roll up kiállítás a költő életművét és legfontosabb témáit mutatja be: Isten, szeretet, hit, részvét, szenvedés, a koncentrációs táborok botránya, a megváltásra váró bűn. A témák feldolgozása során Pilinszky-versidézetekből, valamint kevéssé ismert prózai szövegekből válogattak a kiállítás megálmodói oly módon, hogy azok a mai látogató számára is aktuálisak, érvényesek és emlékezetesek legyenek.