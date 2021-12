Egyre aggasztóbb híreket hallani a koronavírus-járvány terjedéséről, új mutánsok megjelenéséről. Az ember csak kapkodja a fejét, ám közben teszi a dolgát. Óvodába, iskolába viszi a gyermekét, a munkahelyére siet, vagy épp home office-ban dolgozik.

Ráckeresztúron sincs ez másként. A dolgozó szülők, akiknek óvodáskorú gyermekük van, minden reggel a Korniss utcában kezdik a napot. A járványügyi előírásoknak megfelelően járnak el, ahogyan az intézmény is igazodik a kötelező rendelkezésekhez. Tetszik, nem tetszik, a szabályokat be kell tartani.

Gáborné Kutasi Katalin óvodavezetőtől megtudtuk, hogy a legtöbb szülő megérti a helyzetet, és együttműködő. Nemrég szülői segítséggel megtörtént az intézmény ózonfertőtlenítése is. Az óvoda dolgozói igyekeznek mindent megtenni, hogy a gyerekek a lehető legkevesebbet érzékeljenek a külvilágban zajló eseményekből. Ennek érdekében csatlakoztak például idén is az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, ami már csak azért is hagyomány, mert az óvoda Zöld Óvoda (többször is elnyerték ezt a címet), tehát kiemelt feladata az egészséges életmódra és a környezettudatosságra nevelés. Az idei hét tematikája a „Mosolygós körforgás” volt. Ezen a héten kiemelt figyelmet fordítottak az egyes csoportokban a társadalmi és természeti környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítására. Az óvónők és a dajkák arra törekedtek, hogy megismertessék a gyerekekkel a különféle hulladékok újrahasznosítását, olyan anyagokat és tulajdonságait, amelyekből kreatív módon, a készségfejlesztést előtérbe helyezve valamiféle alkotást lehet készíteni. Előkerültek sajtosdobozok, régi pezsgőspoharak, maradék gyertyák, kávékapszulák, befőttesüvegek.

A kézműveskedés mellett a gyerekek megtekinthették a Kalap Jakab együttes Ültess fát! produkcióját, mely a természetvédelemre, a felelős állattartásra, az értékek megőrzésére hívta fel a figyelmet játékos és vidám formában. Herkli Istvánné Marika vezetésével az óvodások még több újrahasznosítható anyaggal ismerkedhettek meg, és szebbnél szebb manók, karácsonyfák, kosárkák készültek fonalból, tobozból, tojástartóból, papírgurigából.