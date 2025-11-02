Szinte nemzeti gyásznap volt halálakor – így néz ki Vörösmarty Mihály sírja 2025-ben

Vörösmarty Mihály kisnemesi családba született 1800. december 1-jén Pusztanyéken, amely később beleolvadt Kápolnásnyék területébe. Tanulmányait a helyi iskolában töltötte el, majd 1811-től 1816-ig a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumban töltötte, de 1817-ben Budapesten, a Piarista Gimnáziumban tett érettségit.. 1817-es esztendő fontos év volt Vörösmarty számára. Ugyan felvették a Pesti Egyetemre (ma Eötvös Loránd Tudományegyetem), de édesapja, id. Vörösmarty Mihály ebben az évben hunyt el, így a család nehéz anyagi helyzetbe került, később öt év alatt mindenüket el kellett adniuk, és az özvegy édesanya nem tudta tovább nevelni sem őt, sem testvéreit. Így nevelőnek állt a Perczel családhoz Börzsönypusztán, ahol nyolc éven keresztül nevelte Perczel Sándor három fiát, Sándort, Mórt, és Miklóst nyolc éven keresztül.

Vörösmarty Mihály a legnagyobb magyar költők közé tartozik.

Fotó: magyarversek.hu

Ezalatt elvégezte 1820-ban a bölcsészkart, valamint megírta első irodalmi művét is, 1823-ban a Zalán Futása című nemzeti eposzt. Legismertebb művei azonban kétségtelenül a lírai költeményei, mint a Szózat, vagy a Merengőhöz, de a költő „hattyúdalaként" számon tartott, halála előtti utolsó műve, a Vén Cigány is igen ismert az irodalmat kedvelők körében. Emellett még számos drámát is köszönhetünk Vörösmarty Mihálynak, mint például a Csongor és Tünde, vagy a Kincskeresők. Vörösmarty Mihály 1855. november 19-én hunyt el. Irodalmi munkásságára való tisztelet jegyében, 1913-ban Vörösmarty Színház-ra változtatták a székesfehérvári teátrum nevét. Emellett teret neveztek el róla a városban, ahol a szobra is megtalálható.

Így néz ki Vörösmarty Mihály sírja 2025-ben

Vörösmarty Mihály temetésére 1855. november 21-jén került sor Budapesten, a kerepesi temetőben, amelyen hatalmas tömeg vett részt. Búcsúztatása valóságos nemzeti gyásznappá vált. Napjainkban továbbra is igen jó állapotban van hazánk egyik legnagyobb költőjének nyughelye. Bár 170 éve hunyt el, így is számos koszorú található nyughelyén, így vannak olyanok, akik őrzik emlékezetét a számos híres irodalmi alkotásai mellett.