Adjon vért, adjon esélyt!

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt most is több helyszínen várja az önkéntes véradókat. A véradási időpontok részletes listáját érdemes előzetesen megtekinteni, hogy mindenki megtalálja a lakóhelyéhez legközelebbi alkalmat. Véradásra jelentkezhet mindenki, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradás előtt javasolt enni és elegendő folyadékot fogyasztani, valamint szükség lesz a személyi igazolványra, TAJ- és lakcímkártyára is. A véradás Fejér vármegyében ebben az időszakban is kiemelt fontosságú, hiszen a vármegye kórházaiban és egészségügyi intézményeiben folyamatos a vérigény.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Véradás Fejér vármegyében ezen a héten

A következő napokban az alábbi helyeken lehet vért adni

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) november 3. 08:00-15:00

Kápolnásnyék, Művelődési Ház (Fő utca 28.) november 3. 13:30-17:30

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) november 4. 08:00-15:00

Nagyvenyim, Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár (Fő u. 16./1) november 4. 14:30-17:00

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) november 5. 08:00-15:00

Székesfehérvár, Plazma Pont (Jancsár köz 5.) november 5. 12:00-18:00

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) november 6. 08:00-15:00

Dunaújváros, Dózsa György Általános Iskola (Köztársaság u. 14,) november 6. 14:30-16:30

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) november 7. 08:00-14:00

Vál, Önkormányzat (Vajda János u. 2.) november 7. 15:00-18:00

Szabadegyháza, Kossuth Lajos Általános Iskola (Fő u. 63-65.) november 8. 09:00-16:00

A véradásra jelentkezőknek lehetősége van időpontfoglalásra is, csökkentve ezzel az esetleges várakozási időt. A regisztrációra a honlapon a véradási helyszín kiválasztása után kerülhet sor. Azok a véradók, akik időponttal rendelkeznek, kérjük, jelezzék azt az adatfelvételi pultnál, név szerinti behívás nem történik! A foglalás nem feltétele a véradásnak, a foglalástól függetlenül is lehet vért adni.