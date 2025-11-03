Kutatóintézet létesül a Velencei-tónál

Társadalmi, gazdasági kihívások és válaszok címmel tartott tudományos konferenciát a Kodolányi Egyetem a Magyar Tudomány Napja alkalmából november 3-án, hétfőn a Velence Resort & Spa-ban, ahol a nap programjait Obádovics Csilla, az intézmény rektora ismertette a jelenlévőkkel. Mint az elhangzott a délelőtt során plenáris előadások hallhatók, melyek között a Velencei-tó turizmusáról is szó esik, majd a nap hátralévő részében szekció ülések és kerekasztal beszélgetés várható. Utóbbi során a tó fejlesztésének lehetőségei kerülnek terítékre.

Velencei-tó: kutatóintézet létesül a megmentéséért.

Fotó: Fehér Gábor

A Velencei-tó vízállása jelenleg: 67 cm

A konferencián részt vett Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is, aki köszöntőjében az elmúlt évek erőfeszítéseiről beszélt.

– Az elmúlt időszak arról szólt, hogy a Velencei-tó vízszintje nem kielégítő. Így a mögöttünk álló két, két és fél évben mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez változzon. Ennek köszönhetően a tó jelenlegi vízállása 67 centiméter, ezzel szemben a közben lépésünk nélkül ez a szám 50 centiméterrel kevesebb lenne, amit talán elképzelni sem szeretnénk. Ám ezzel itt nincs vége, a Kodolányi Egyetemmel tavaly elindítottunk egy folyamatot, mely során a tudományos szféra bevonásával igyekszünk javítani a tó helyzetén – fogalmazott az országgyűlési képviselő.