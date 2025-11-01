november 1., szombat

Lezárult a szezon

31 perce

Változás! Véget ér egy fontos szolgáltatás a Velencei-tónál

Címkék#viharjelzési szezon#Velencei-tó#viharjelzés

Október 31-én hivatalosan is lezárult a 2025-ös viharjelzési szezon – ezzel együtt a Velencei-tónál is véget ért a HungaroMet Nonprofit Zrt. által működtetett vihar-előrejelző és viharjelző szolgáltatás. A jól ismert fényjelző tornyok a következő hónapokban már nem villannak fel, hiszen a szolgáltatás minden évben április 1. és október 31. között üzemel.

Feol.hu

A meteorológiai előrejelzéseket a HungaroMet biztosította, míg a fényjelző rendszer működtetését a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága látta el. A 2025-ös szezonban a Velencei-tónál összesen 1260 órán keresztül volt érvényben első- vagy másodfokú viharjelzés, ami a teljes idény 24,5 százalékát tette ki. Ez a korábbi évek átlagánál mintegy 12 százalékkal rövidebb időszakot jelentett.

velencei-tó
A Velencei-tónál is véget ért a HungaroMet Nonprofit Zrt. által működtetett vihar-előrejelző és viharjelző szolgáltatás.
Fotó: Szanyi-Nagy Judit (FMH-archív)

Téli pihenőre vonul a viharjelzés a Velencei-tónál

A másodfokú – vagyis a legerősebb – viharjelzések aránya a Velencei-tónál mindössze 5 százalékot ért el, míg a Balatonnál ez az arány 12,6–13 százalék között mozgott. A legkevesebb viharos órát idén a Tisza-tónál regisztrálták: 1043 óra alatt, ami gyakorlatilag megfelelt a sokéves átlagnak.

A szolgáltatás tehát most téli pihenőre vonul, de a jövő tavasszal – április 1-jén – ismét életbe lép, hogy a Velencei-tó és más hazai tavak látogatói biztonságban élvezhessék a vízparti szezont.

 

