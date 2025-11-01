Változás! Véget ér egy fontos szolgáltatás a Velencei-tónál

A meteorológiai előrejelzéseket a HungaroMet biztosította, míg a fényjelző rendszer működtetését a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága látta el. A 2025-ös szezonban a Velencei-tónál összesen 1260 órán keresztül volt érvényben első- vagy másodfokú viharjelzés, ami a teljes idény 24,5 százalékát tette ki. Ez a korábbi évek átlagánál mintegy 12 százalékkal rövidebb időszakot jelentett.

A Velencei-tónál is véget ért a HungaroMet Nonprofit Zrt. által működtetett vihar-előrejelző és viharjelző szolgáltatás.

Fotó: Szanyi-Nagy Judit (FMH-archív)

Téli pihenőre vonul a viharjelzés a Velencei-tónál

A másodfokú – vagyis a legerősebb – viharjelzések aránya a Velencei-tónál mindössze 5 százalékot ért el, míg a Balatonnál ez az arány 12,6–13 százalék között mozgott. A legkevesebb viharos órát idén a Tisza-tónál regisztrálták: 1043 óra alatt, ami gyakorlatilag megfelelt a sokéves átlagnak.

A szolgáltatás tehát most téli pihenőre vonul, de a jövő tavasszal – április 1-jén – ismét életbe lép, hogy a Velencei-tó és más hazai tavak látogatói biztonságban élvezhessék a vízparti szezont.