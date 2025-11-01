Nyugdíjba vonult a szeretett védőnő: meghitt pillanatok a Patkó Csárdában

Korán Erika védőnő, hosszú évekig szolgálta Sárbogárd lakóit, családjait és gyermekeit, elhivatottsággal, türelemmel és emberséggel. Az egykori és jelenlegi munkatársai meleg szavakkal és sok-sok emlékkel köszöntötték a közösségért végzett több évtizedes munkáját.

A szeretett védőnő búcsúztatására a Sárbogárdi Patkó Csárdában került sor

Fotó: Sükösd Tamás közösségi oldala

A védőnő munkája nemcsak szakmai hozzáértésről, hanem szívből jövő hivatástudatról szólt, amelyet mind a kollégák, mind a családok mély hálával őriznek emlékeikben.

Közösségi hála a védőnő iránt

A búcsúztató alkalom bensőséges, megható hangulatban telt. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere is köszönetet mondott Korán Erikának a sok éves áldozatos munkájáért, és boldog, aktív nyugdíjas éveket kívánt neki. A rendezvényen felidézték a közös élményeket, a nevetéssel teli pillanatokat és azokat a helyzeteket, amikor Erika szakmai tudása és emberi hozzáállása sok család számára jelentett biztos pontot. A jelenlévők egyöntetűen fogalmazták meg: az ő munkája példa lehet minden fiatal védőnő számára, aki ezt a nemes hivatást választja.

Sárbogárd hálával búcsúzik

Sárbogárd közössége nevében Sükösd Tamás polgármester is köszönetét fejezte ki:

Aktív és boldog nyugdíjas éveket kívánok Erika, Sárbogárd köszöni a munkádat!

– állt a városvezető bejegyzésében. A búcsú azonban nem zár le mindent: Korán Erika nyoma ott marad a közösségben, azokban a családokban és gyermekekben, akiknek segített elindulni az élet útján.