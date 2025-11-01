1 órája
Nyugdíjba vonult a szeretett védőnő: meghitt pillanatok a Patkó Csárdában
Egy szép pálya zárult le Sárbogárdon, ahol kollégák és barátok köszöntötték Korán Erikát nyugdíjba vonulása alkalmából. A szeretett védőnő búcsúztatására a Sárbogárdi Patkó Csárdában került sor.
Korán Erika védőnő, hosszú évekig szolgálta Sárbogárd lakóit, családjait és gyermekeit, elhivatottsággal, türelemmel és emberséggel. Az egykori és jelenlegi munkatársai meleg szavakkal és sok-sok emlékkel köszöntötték a közösségért végzett több évtizedes munkáját.
A védőnő munkája nemcsak szakmai hozzáértésről, hanem szívből jövő hivatástudatról szólt, amelyet mind a kollégák, mind a családok mély hálával őriznek emlékeikben.
Közösségi hála a védőnő iránt
A búcsúztató alkalom bensőséges, megható hangulatban telt. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere is köszönetet mondott Korán Erikának a sok éves áldozatos munkájáért, és boldog, aktív nyugdíjas éveket kívánt neki. A rendezvényen felidézték a közös élményeket, a nevetéssel teli pillanatokat és azokat a helyzeteket, amikor Erika szakmai tudása és emberi hozzáállása sok család számára jelentett biztos pontot. A jelenlévők egyöntetűen fogalmazták meg: az ő munkája példa lehet minden fiatal védőnő számára, aki ezt a nemes hivatást választja.
Sárbogárd hálával búcsúzik
Sárbogárd közössége nevében Sükösd Tamás polgármester is köszönetét fejezte ki:
Aktív és boldog nyugdíjas éveket kívánok Erika, Sárbogárd köszöni a munkádat!
– állt a városvezető bejegyzésében. A búcsú azonban nem zár le mindent: Korán Erika nyoma ott marad a közösségben, azokban a családokban és gyermekekben, akiknek segített elindulni az élet útján.