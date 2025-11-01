november 1., szombat

Nyugdíjas évek

1 órája

Nyugdíjba vonult a szeretett védőnő: meghitt pillanatok a Patkó Csárdában

Címkék#Sárbogárd#Korán Erika#hivatástudat#polgármester#nyugdíj

Egy szép pálya zárult le Sárbogárdon, ahol kollégák és barátok köszöntötték Korán Erikát nyugdíjba vonulása alkalmából. A szeretett védőnő búcsúztatására a Sárbogárdi Patkó Csárdában került sor.

Bokányi Zsolt

Korán Erika védőnő, hosszú évekig szolgálta Sárbogárd lakóit, családjait és gyermekeit, elhivatottsággal, türelemmel és emberséggel. Az egykori és jelenlegi munkatársai meleg szavakkal és sok-sok emlékkel köszöntötték a közösségért végzett több évtizedes munkáját.

Védőnő
A szeretett védőnő búcsúztatására a Sárbogárdi Patkó Csárdában került sor
Fotó: Sükösd Tamás közösségi oldala

A védőnő munkája nemcsak szakmai hozzáértésről, hanem szívből jövő hivatástudatról szólt, amelyet mind a kollégák, mind a családok mély hálával őriznek emlékeikben.

Közösségi hála a védőnő iránt

A búcsúztató alkalom bensőséges, megható hangulatban telt. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere is köszönetet mondott Korán Erikának a sok éves áldozatos munkájáért, és boldog, aktív nyugdíjas éveket kívánt neki. A rendezvényen felidézték a közös élményeket, a nevetéssel teli pillanatokat és azokat a helyzeteket, amikor Erika szakmai tudása és emberi hozzáállása sok család számára jelentett biztos pontot. A jelenlévők egyöntetűen fogalmazták meg: az ő munkája példa lehet minden fiatal védőnő számára, aki ezt a nemes hivatást választja.

Sárbogárd hálával búcsúzik

Sárbogárd közössége nevében Sükösd Tamás polgármester is köszönetét fejezte ki:

Aktív és boldog nyugdíjas éveket kívánok Erika, Sárbogárd köszöni a munkádat!

 – állt a városvezető bejegyzésében. A búcsú azonban nem zár le mindent: Korán Erika nyoma ott marad a közösségben, azokban a családokban és gyermekekben, akiknek segített elindulni az élet útján.

 

