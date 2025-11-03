november 3., hétfő

Útfelújítás

1 órája

Két forgalmas utca is megújul hamarosan a településen!

Perkátán november 4-én kezdetét veszik a Liszt Ferenc utca és a Szent István utca felújítási munkálatai. Az útfelújítás célja, hogy biztonságosabbá és rendezettebbé váljon a település közlekedése.

Feol.hu
Két forgalmas utca is megújul hamarosan a településen!

Forrás: Facebook

Az útfelújítás Perkátán a Magyar Falu Program részeként valósul meg, amely a helyi közutak állapotának javítását és a lakókörnyezet színvonalának emelését tűzte ki célul. A Liszt Ferenc utca és a Szent István utca meghatározott szakaszain november 4-től kezdődnek a munkálatok, amelyek ideje alatt időszakos forgalomkorlátozásra, parkolási tilalomra és zajhatásra is számítani lehet. Az önkormányzat kéri az érintett ingatlantulajdonosok és közlekedők türelmét, valamint azt, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek az érintett területeken. A fejlesztés célja nemcsak az útburkolat megújítása, hanem a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése és a településkép javítása is. A Magyar Falu Program támogatásával megvalósuló útfelújítás hozzájárul ahhoz, hogy Perkáta még élhetőbb, rendezettebb közösségi tér legyen minden lakó számára.

 

