Két forgalmas utca is megújul hamarosan a településen!

Az útfelújítás Perkátán a Magyar Falu Program részeként valósul meg, amely a helyi közutak állapotának javítását és a lakókörnyezet színvonalának emelését tűzte ki célul. A Liszt Ferenc utca és a Szent István utca meghatározott szakaszain november 4-től kezdődnek a munkálatok, amelyek ideje alatt időszakos forgalomkorlátozásra, parkolási tilalomra és zajhatásra is számítani lehet. Az önkormányzat kéri az érintett ingatlantulajdonosok és közlekedők türelmét, valamint azt, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek az érintett területeken. A fejlesztés célja nemcsak az útburkolat megújítása, hanem a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése és a településkép javítása is. A Magyar Falu Program támogatásával megvalósuló útfelújítás hozzájárul ahhoz, hogy Perkáta még élhetőbb, rendezettebb közösségi tér legyen minden lakó számára.