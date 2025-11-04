Milliárdos útfelújításra készülnek Fejér egyik legnagyobb városában

Az útfelújítás hosszú idő után végre kezdetét veszi Dunaújváros több fontos részén. A beruházás részeként megújul az Aranyvölgyi út a 6-os főúti körforgalomtól az OBI áruházig, valamint a baracsi úti körforgalomtól a vasútállomásig vezető szakasz is új aszfaltot kap. A fejlesztés nem áll meg itt: az Aranyvölgyi út OBI és McDonald's közötti részét is rendbe teszik, hogy a mindennapi forgalom gördülékenyebb és biztonságosabb legyen – számolt be cikkében a duol.

Útfelújítási munkálatok veszik kezdetét

Forrás: Illusztráció/Pixabay.com

Nem csak útfelújításokra kell számítani

Dunaújváros főbb csomópontjain jelentős változások jönnek. A Dózsa György úton külön jobbra kanyarodó sáv épül a Béke városrész irányába, ami megszünteti a reggeli torlódásokat. A munkálatokat részben TOP Plusz forrás, amelynek összege közel 900 millió forint, részben pedig a Versenyképes Járások Program támogatja, utóbbi több mint 160 millió forinttal járult hozzá. Ennek részeként nemcsak az útburkolat újul meg az OBI és a McDonald's között, hanem a térfigyelő kamerarendszer is bővül.

Máshol is útfelújítási munkálatok vannak folyamatban

Rácalmáson több utcában – például a Gólya utcában és a Kis közben – új burkolat épül, miközben Abán is felgyorsultak a munkálatok. Az őszi szezonban több településen zajlanak önkormányzati útfelújítások, így átmeneti forgalomváltozásokra kell számítani.

Közben egy régóta várt útfelújítás indul el az M7-es autópálya közelében is, a 8111-es út kritikus szakaszán, Vál és Kajászó között. A település önkormányzata bejelentette: az aszfaltozáshoz szükséges gépek már a helyszínen vannak, és a kátyúkkal teli útszakasz rövidesen megújul.