Egy víz nélküli vízimalom az elmúlásról mesél (galéria)

Több mint harminc éve, hogy Cicóval ezen a vidéken jártunk, együtt Eduardóval, akit azóta már lelőttek Bolíviában. Mostanában, amikor minden figyelem az ukrajnai háborúra irányul, már csak azok emlékeznek a délszláv testvérharc, a balkáni vérengzés időszakára, akik ott voltak és részt vettek benne, vagy rövidebb-hosszabb utazásaik során látták történéseit. Tehát Edu már nem lehet velünk, de mi Cicóval megkeressük a lövésnyomokat a falakon, ezeket még ennyi idő után sem javították ki. A helyszín az urbex kedvelőinek mindenképp érdekes látvány lehet.

Urbex: A háttér szépsége sem tudja feledtetni az enyészet hangulatát, amit az elhagyott malom áraszt magából

Fotó: Kricskovics Antal

Urbex fotókon az egykori vízimalom

Otocsán városában járunk, amely Jugoszlávia felbomlása során, 1991-ben Horvátországhoz került. A Jugoszláv Néphadsereg egyenruháját viselő szerbek azonnal megtámadták és négy évig nem lehetett biztonságban sem katona, sem civil errefelé, a Gacka folyó völgyében. A lakók közül sokan – főként az otocsáni 133. brigádba szervezve – részt vettek a számukra honvédő háborúban, amelynek során a külvárost és a történelmi magot is súlyos károk érték, ezeket azóta nagyrészt helyreállították. Különösen hevesen ostromolta Otocsánt és a Gacka völgyét a jugoszláv-csetnik haderő 1991. augusztus 25-én és 26-án: csak Podum faluból két nap alatt mintegy ezer aknavetőgránát hullott az utcákra, házakra. A várost Goszpics, Fiume és Károlyváros irányából is elvágták a külvilágtól. A szeptember közepéig tartó támadások alatt az itteniek élelmiszer- és egészségügyi ellátás, templom és posta nélkül maradtak. Az üzemeket és a Gacka szállodát többször eltalálták a Jugoszláv Néphadsereg Udbináról és Bihácsról felszálló repülőinek rakétái. A Szentháromság templomot lerombolták, súlyos károk érték az iskolákat, a kórházat, a lakóházakat és a gazdasági épületeket. A város és környéke csak 1995 augusztusában szabadult fel végleg.

Már a középkorban dolgoztak ott, ahol örökre leálltak a gépek

Fotó: Kricskovics Antal

Azokat a napokat ma már egy emlékmű idézi a települést átszelő főközlekedési út mellett, egy négyfelé különváló oszlop formájában. Keresünk egy virágárust a szemetelő esőben, rózsát veszünk, majd letörjük a szárát és a folyóba dobjuk a szirmok csokrát. Egyszer, valahol talán majd a tengerbe ér. Csak talán, mert a Gacka Otocsánnál két ágra válik. A bal oldali a Svica-völgybe folyik, ahol tóvá szélesedik, a jobb oldali átfolyik Otocsánon és Brlog mellett újra két kisebb ágra oszlik, amelyek később eltűnnek a víznyelőkben. A Gacka folyón egyébként többféle malom található, ezek elődjeit már a 15. században felépítették, generációkon át szolgálták a környék lakóinak megélhetését, de ma már nagyon rossz állapotban vannak. A felépítmények faszerkezetei több helyen összeomlottak és csak a kő tartóelemek maradtak meg, de egykor részét képezték a völgy szerteágazó vízrendszerének.