Egy víz nélküli vízimalom az elmúlásról mesél (galéria)
Ha Magyarország irányából akarjuk elérni az Adriai-tengert, előbb el kell hagynunk Zágrábot, majd választhatunk: tovább haladunk az Isztriai-félszigetre, vagy délnek fordulunk Zára, Split és Dubrovnik felé. Ha az utóbbit választjuk, ma már autópálya segíti haladásunkat, amit csak kevesen hagynak el. Vagy azért, mert a lassúbb, ám sokkal látványosabb tengerparti utat választják, vagy azért, mert a tenger felől érkező szélviharok miatt időnként lezárják a sztrádát. A tenger felé rohanó magyarok közül szerintem alig akad olyan, aki letér a Gacka folyó völgyébe, ahol az alsóbbrendű út Otocsán és Goszpics között húzódik.
Több mint harminc éve, hogy Cicóval ezen a vidéken jártunk, együtt Eduardóval, akit azóta már lelőttek Bolíviában. Mostanában, amikor minden figyelem az ukrajnai háborúra irányul, már csak azok emlékeznek a délszláv testvérharc, a balkáni vérengzés időszakára, akik ott voltak és részt vettek benne, vagy rövidebb-hosszabb utazásaik során látták történéseit. Tehát Edu már nem lehet velünk, de mi Cicóval megkeressük a lövésnyomokat a falakon, ezeket még ennyi idő után sem javították ki. A helyszín az urbex kedvelőinek mindenképp érdekes látvány lehet.
Otocsán városában járunk, amely Jugoszlávia felbomlása során, 1991-ben Horvátországhoz került. A Jugoszláv Néphadsereg egyenruháját viselő szerbek azonnal megtámadták és négy évig nem lehetett biztonságban sem katona, sem civil errefelé, a Gacka folyó völgyében. A lakók közül sokan – főként az otocsáni 133. brigádba szervezve – részt vettek a számukra honvédő háborúban, amelynek során a külvárost és a történelmi magot is súlyos károk érték, ezeket azóta nagyrészt helyreállították. Különösen hevesen ostromolta Otocsánt és a Gacka völgyét a jugoszláv-csetnik haderő 1991. augusztus 25-én és 26-án: csak Podum faluból két nap alatt mintegy ezer aknavetőgránát hullott az utcákra, házakra. A várost Goszpics, Fiume és Károlyváros irányából is elvágták a külvilágtól. A szeptember közepéig tartó támadások alatt az itteniek élelmiszer- és egészségügyi ellátás, templom és posta nélkül maradtak. Az üzemeket és a Gacka szállodát többször eltalálták a Jugoszláv Néphadsereg Udbináról és Bihácsról felszálló repülőinek rakétái. A Szentháromság templomot lerombolták, súlyos károk érték az iskolákat, a kórházat, a lakóházakat és a gazdasági épületeket. A város és környéke csak 1995 augusztusában szabadult fel végleg.
Azokat a napokat ma már egy emlékmű idézi a települést átszelő főközlekedési út mellett, egy négyfelé különváló oszlop formájában. Keresünk egy virágárust a szemetelő esőben, rózsát veszünk, majd letörjük a szárát és a folyóba dobjuk a szirmok csokrát. Egyszer, valahol talán majd a tengerbe ér. Csak talán, mert a Gacka Otocsánnál két ágra válik. A bal oldali a Svica-völgybe folyik, ahol tóvá szélesedik, a jobb oldali átfolyik Otocsánon és Brlog mellett újra két kisebb ágra oszlik, amelyek később eltűnnek a víznyelőkben. A Gacka folyón egyébként többféle malom található, ezek elődjeit már a 15. században felépítették, generációkon át szolgálták a környék lakóinak megélhetését, de ma már nagyon rossz állapotban vannak. A felépítmények faszerkezetei több helyen összeomlottak és csak a kő tartóelemek maradtak meg, de egykor részét képezték a völgy szerteágazó vízrendszerének.
A város melletti faluban, Svicában állunk meg legközelebb, közben ismét rákezd az eső. A vízfüggöny túloldalán látni az egykori malmot: elhagyatott, kopott, vakolatát mindenféle horvát nyelvű felirat ékíti, vagy inkább csúfítja el. Cicó – elvégre Kricskovics – anyanyelvi szinten beszéli a nyelvet, így aztán amit fontosnak tart, azt lefordítja nekem. Futballcsapatok, egykori szerelmek nevét olvasom, évszámokat, amelyek olyan régiek, hogy kételkedem valódiságukban: az egyik 1937-es, a másik 1954-es. A kettő között ég és föld, élet és halál, a második világháború szétszakította az időt Horvátországban is.
Fotók: Kricskovics Antal
Sziklák ölelik körbe a roskatag építményt, de hiányzik a víz, amelynek hiánya elhagyott szeretővé tette a malmot, amely belepusztult a gyász nem szűnő fájdalmába. Körülöttünk a táj egyébként verlainesen gyönyörű, az „Ősz húrja zsong,/Jajong, busong/A tájon,/S ont monoton/Bút konokon/És fájón”. Eszembe jut, hogy 1944. június 1-én éjszaka a BBC leadta Paul Verlaine Őszi chanson című versének első két sorát, így üzent a francia ellenállás számára, hogy közeleg a partraszállás. Közvetve, de az pecsételte meg a magyarok és a horvátok sorsát is, mindkét helyen a kommunizmus rettenetét szabadítva emberre, időre és tájra.
A fák koronája vörös, sárga, barna és zöld színekben pompázik, ahogyan azt az isteni festő elénk tárta az ég vigasztalan szürkéje alatt. Valahol messze, a távolban az éppen kezdődő vihar hullámokat épített fel és azokkal korbácsolta Senj kikötőjének partját, ahol egykor Mátyás király hadai táboroztak. A hegyekről lezúduló víz nemsokára több helyen is elmossa az Adriai-tenger felé lejtő szerpentint, órás megállásra késztetve az autókat és szitkokkal fűszerezett munkára kényszerítve a tűzoltókat. Mi is jóideig állunk majd abban a sorban, hallgatva az ablaktörlők monoton csapkodásának zaját, gondolva a régi háborúkra, az elfelejtett szeretőkre, az eltemetett barátokra, a múló időre. De azt még akkor ott, a régi malom rozsdás vasai és porló kövei között nem tudtuk.
