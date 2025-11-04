Több köztéri alkotás újult meg Jenőn

Októberben számos köztéri alkotás kapott új megjelenést szorgos kezek munkájának eredményeként. A Munkás Szent József és a Hősi Emlékmű szobor szerkezeti változáson esett át, valamint felületi javítás és festés is történt. Emellett az 1944-ben állított kereszt és az onnan nem messze található világháborús emlékmű is igen rossz állapotban volt, így ezek is felújításon esetek át – derül ki a település közösségi felületéről.

Az egyik megújult faszobor.

Forrás: Jenő Község Önkormányzata

Hozzátették a munkálatokat önkéntesek végezték, a felhasznált anyagokat pedig adományként kapták meg.

A temetőben található kő feszület.

Forrás: Jenő Község Önkormányzata



















