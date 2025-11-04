Szorgos kezek munkája
Több köztéri alkotás újult meg Jenőn
Két faszobor, egy kőkereszt és egy világháborús emlékmű is megújult az elmúlt időszakban a településen.
Októberben számos köztéri alkotás kapott új megjelenést szorgos kezek munkájának eredményeként. A Munkás Szent József és a Hősi Emlékmű szobor szerkezeti változáson esett át, valamint felületi javítás és festés is történt. Emellett az 1944-ben állított kereszt és az onnan nem messze található világháborús emlékmű is igen rossz állapotban volt, így ezek is felújításon esetek át – derül ki a település közösségi felületéről.
Hozzátették a munkálatokat önkéntesek végezték, a felhasznált anyagokat pedig adományként kapták meg.
